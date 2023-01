"Am primit hate în social media". Nicole Cherry, criticată de oameni: Sunt femeie, nu copil cu copil

"Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă. Sunt femeie, nu sunt copil cu copil, iar 2022 m-a maturizat enorm. A fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil. Eu cred că o mamă, abia după ce dă naștere și trăiește câteva experiențe cu copilul ei, abia atunci dobândește câteva frici. Eu înainte nu gândeam atâtea lucruri", a povestit Nicole Cherry în podcastul lui Mihai Morar.

"Eu mi-am luat copilul și am început să-l spăl. Singură. Nu a venit nimeni"

"În afară de partea de dezvoltare, nu am citit cum se spală, cum se pune scutec, nimic. Eu mi-am luat copilul și am început să-l spăl. Singură. Nu a venit nimeni. Nu am așteptat-o pe mama să vină. Și ce am făcut am făcut bine. Copilul meu, la 1 an si 2 luni, merge singur, face multe.(…) Mai sunt anumite momente când m-am dus la medic și mi-am dat seama că ei sunt cei care te bagă în panică. (…) Sunt mai liniștită dacă nu știu anumite lucruri. Eu sunt foarte atentă când stau și vorbesc cu Anastasia. (…) La mine a fost foarte greu", a mai spus Nicole Cherry.

"Nu am născut natural, dar momentul în sine a fost special, pentru că am avut un doctor minunat, domnul profesor Nicolae Poiană, care a avut grijă să-mi pună muzică, să mă relaxez. La fel și asistentele, au fost răbdătoare și m-au ajutat să-mi intru în stare și să pot să am parte de o anestezie ușoară, pentru că mi era teamă destul de tare de anestezie. Momentul în care am văzut-o pe Anastasia a fost clar cel mai special moment din viața mea. Am plâns, a fost fix cum îmi doream", povestea, în vară, Nicole Cherry pentru viva.ro.

"Când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează"

"Am alăptat-o, ulterior, după o lună, exclusiv cu formulă pentru că nu am mai avut sân. În prima parte i-am dat și sân. Nu am avut, ăsta a și fost principalul motiv, pentru că nu se sătura și ulterior s-a și pierdut de tot, nu am mai avut. Cât despre reacțiile negative, într-adevăr, m-au deranjat la început, pentru că, la fel ca orice mamă, îți dorești să faci ce e mai bine pentru copilul tău, iar când primești reacții care nu își au rostul și când oamenii nu știu exact situația și se trezesc vorbind, deranjează. În timp, am învățat ce să spun și ce să arăt, încât să nu mă mai deranjeze și să nu mai primesc atât de multe sfaturi fără să se știe exact ce se întâmplă cu adevărat la noi în casă, și cred că e mult mai bine așa", mai spunea artista.

