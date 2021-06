Alfred Simonis: Au furat rezultatul moțiunii împotriva lui Ghinea

Alfred Simonis, șeful deputaților PSD, a vorbit despre moțiunea împotriva ministrului Ghinea:

„Și hoți, și mincinoși, și au furat rezultatul unei moțiuni simple care este extrem de evident. 143 e mai mult decât 131. Întotdeauna am stat cu ochii pe consolele din fața băncilor fiecărui parlamentar pentru a identifica situația în care votul pe sală e în favoarea moțiunii simple. Am așteptat, știindu-i chiulangii de meserie pe cei de la PNL și USR, am așteptat ziua în care vor chiuli mai mulți, iar astăzi, când au lipsit mai mulți, nu se puteau lua în calcul voturile de pe tabletă, fiind un act normativ și sperăm ca secretariatul general să publice în Monitorul Oficial rezultatul adevărat al votului, acela potrivit căruia domnul Ghinea trebuie să zboare de la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că nu doar că este incompetent, iată a fost și sancționat de plenul Camerei Deputaților“, a precizat deputatul PSD.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Controversă cu votul la moţiunea împotriva lui Ghinea. Oana Florea (PSD): Vom sesiza CCR! Dacă numărăm voturile din sală, moţiunea a trecut!

Moțiunea simplă împotriva lui Ghinea, respinsă. Rezultatul, contestat de social-democrați: Diferență de voturi

Camera Deputaților ar fi respins, marți, moțiunea simplă intitulată „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”, inițiată de PSD. Rezultatul a fost contestat de social-democrați. În favoarea moțiunii ar fi votat 143 deputați, 171 împotrivă , iar unul s-a abținut, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost făcut de președintele de ședință, Cristina Prună, vicepreședinte USR al Camerei Deputaților

Rezultatul a fost contestat de social-democrați

„Moțiunea simplă a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților. Potrivit art. 129, aliniat 3 din regulamentul Camerei putem dezbate și vota prin mijloacele electronice strict actele normative. Moțiunea simplă nu e un act normativ. Rezultatul pe votul din sală ne arată o diferență de peste 20 de voturi în favoarea adoptării moțiunii simple. Prin urmare, oricât de atașată ați fi de ministrul Ghinea și de partidul din care faceți parte, nu puteți lua în calcul voturile date pe tabletă. Să plece Ghinea, că moțiunea simplă a fost adoptată”, a spus Alfred Simonis, în aplauzele colegilor din PSD.

O poziție similară a avut și copreședintele AUR, George Simion, care i-a spus Cristinei Prună să „anunțe corect rezultatul, în caz contrar fiind vorba de abuz în serviciu”.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a respins solicitarea PSD și AUR.

Amintim că PSD a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, semnată de 82 de parlamentari, intitulată „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”.

Ministrul Cristian Ghinea a spus, luni, în Parlament, unde s-a dezbătut moțiunea simplă împotriva sa, că testul este un „banc prost” și îi recomandă liderului PSD, Marcel Ciolacu, să nu îl pună pe Facebook, pentru că riscă să îi fie suspendat contul.

Marți, social-democrații au cerut tuturor parlamentarilor să voteze moțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene Cristian Ghinea și „să respingă corupția din PNRR”.