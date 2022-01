Alexandru Muraru - reprezentant al României în boardul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului

'Angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, inclusiv prin implementarea măsurilor din cadrul proiectului EHRI, rămâne ferm.

Ca reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului şi xenofobiei, voi continua să acord o atenţie deosebită acestor aspecte şi în mod special nevoii de a asigura coordonarea între instituţiile şi structurile specializate în educaţia şi memoria Holocaustului, precum şi combaterea antisemitismului', afirmă Alexandru Muraru, într-un comunicat de presă.

Misiunea EHRI

Conform comunicatului, misiunea EHRI este de cercetare, comemorare şi educaţie transnaţională a Holocaustului. Proiectul Faza pregătitoare EHRI (EHRI-PP) se derulează în perioada 2019 - 2022.

EHRI a fost adăugată la Foaia de parcurs al Forumului strategic european pentru infrastructuri de cercetare (ESFRI) în 2018 şi se transformă dintr-un proiect într-o organizaţie permanentă care va contribui la asigurarea viitorului cercetării, comemorării şi educaţiei Holocaustului.

În prezent, proiectul Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului are 15 parteneri din 13 ţări şi este coordonat de Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD), Olanda, iar România este partener din anul 2017, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 'Elie Wiesel' fiind membru în EHRI.

AUR, în afara legii? Târziu, prima reacție după demersul lui Muraru (PNL): Asta se va deconta. Ei vor să lichideze opoziţia

Copreşedintele AUR, Claudiu Târziu, i-a dat replica deputatului PNL Alexandru Muraru, care a solicitat o analiză asupra AUR și dacă este necesară, în consedință, scoaterea partidului în afara legii, prin activarea unui mecanism.

”Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune AUR este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe cale de consecință e nevoie de activarea din lege a mecanismului pentru scoaterea în afara sa. S-au adunat numeroase elemente care fac posibilă și impun declanșarea acestui mecanism, pentru că statul trebuie să aibă o strategie pentru a se confrunta cu acest demon al trecutului (...). Există două proceduri pe care legea le...(n.r. poate aplica) după modelul german, Parchetul General poate declanșa această procedură și CCR este chemată, prin legea de la începutul anilor 2000 pe baza căreia se înființează și funcționează partidele politice, să confirme o asemenea rezoluție”, a spus Alexandru Muraru. Vezi continuarea aici!

