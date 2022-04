Alex Bodi e iubit pătimaș, dar și-a ținut ascunsă o relație importantă din viața lui. Declarațiile afaceristului despre misterioasa iubită

Despre misterioasa femeie care i-a furat inima, Alex Bodi spune că era celebră.

„Am avut o relație, dar am ținut-o mai ascunsă. Am preferat să nu vorbim sau să nu ne afișăm cumva, pentru că ne cunoaștem amândoi cum suntem.”

„E cineva cunoscut și nu avea rost, pentru că știa unde duce și am zis că nu vrem să stricăm ce-a fost frumos, să repetăm anumite greșeli”, a declarat Alex Bodi, la Antena Stars.

Ema Uta și Alex Bodi s-au afișat pentru prima dată împreună

Alex Bodi și Ema Uta au fost plecați în Maldive, la începutul anului. Se pare că cei doi se simt de minune unul în compania celuilalt. Ei au grijă să posteze zilnic pe rețelele de socializare pentru a-i pune la curent pe internauți.

Pe lângă zecile de filmulețe postate pe InstaStory în care apar peisajele minunate ale insulei exotice, Ema Uta a decis să pună un videoclip alături de iubitul ei, Alex Bodi.

Make-up artista s-a filmat, astfel în timp ce își arăta formele, fiind în costum de baie, iar la câteva secunde distanță apărea și Alex care o lua pe aceasta în brațe. Afaceristul a apucat-o chiar de fund, semn că cei doi chiar formează un cuplu.

Bianca Drăgușanu, bătută și trimisă la produs de Alex Bodi?

Alex Bodi a fost, toamna trecută, invitatul lui Denise Rifai, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D și a răspuns celor mai piperate întrebări.

În plus, afaceristul a fost întrebat și despre acuzațiile de trafic de persoane și despre cele în care i-ar fi cerut Biancăi Drăgușanu să se prostinueze.

În acest context, Alex Bodi a spus că: "Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine ,în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță. Nu există nici cea mai vagă urmă de discuție despre așa ceva".

Acuzații similare au fost făcute și la adresa fostei sale soții, Iulia Sălăgean, cea alături de care are și un copil.

Alex Bodi a negat și de această dată.

"Niciodată.

În primul rând Iulia Sălăgean nu are declarații sau denunțuri împotriva mea. Ea a fost chemată ca martor în septembrie și a specificat că nu am forțat-o, nu am obligat-o, pentru că ea a muncit din proprie inițiativă. Între mine și ea nu au existat niciodată episoade de violență sau abuzuri. Era dansatoare într-un club. Referitor la domnul Adrian Tâmplaru, este nașul fetei mele pe care l-am cunoscut în Germania când avea un restaurant. Dânsul se ocupa de restaurant și timp de 2 ani eu nu l-am văzut să se implice în afaceri ilegale", a spus Alex Bodi.

