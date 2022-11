Alegeri SUA: Elon Musk recomandă votarea Partidului Republican

Elon Musk i-a îndemnat pe Twitter pe americani să voteze pentru partidul Republican:

„Puterea împărțită înfrânează cele mai grave excese ale ambelor partide, de aceea recomand să votați un Congres republican, având în vedere că Președinția este democrată“, a scris Musk pe Twitter.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.