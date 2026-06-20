Adrian Veștea, întâlnire cu un personaj controversat! Nicușor Dan: Mie mi s-a zis mai bine să nu mă văd cu el, dar oricum nu e ceva important

Adrian Veștea

Nicușor Dan a fost întrebat despre o întâlnire cu un personaj controversat pe care a avut-o Adrian Veștea.

În ianuarie 2025, Adrian Veștea s-a întâlnit cu primarul din Chișinău, Ion Ceban. I-a spus că își dorește o colaborare. Între timp, Ion Ceban s-a ales cu interdicția de a intra în România și în întreg spațiul Schengen. Dacă Adrian Veștea va ajunge premier, care va fi relația dintre România și Republica Moldova, având în vedere că Ion Ceban este unul dintre adversarii președintei Maia Sandu?

Nicușor Dan a răspuns la această întrebare. Președintele României a minimalizat semnificația întâlnirii. Șeful statului a explicat că Ion Ceban obișnuia să facă vizite în România și să se întâlnească cu diverși primari, fără ca aceste contacte să reprezinte neapărat o susținere politică.

„Da, da... Am fost și eu primar al Bucureștiului și știu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România și încerca să se ducă pe la primari.

Unii l-au primit, alții nu l-au primit. Nu trebuie să spunem că este ceva mai important de atât. Nu este vorba despre o susținere, ci pur și simplu despre o chestiune de politețe.

Eu am sunat la minister și mi s-a spus că ar fi mai bine să nu mă întâlnesc cu el. Dar alții nu au sunat și, din politețe, l-au primit. Nu este nimic mai mult de atât”, a explicat Nicușor Dan.

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Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și încă doi cetățeni din Republica Moldova au interdicție de intrare pe teritoriul României, a informat, în 2025, Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

„Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie”, a transmis MAE.

Măsura este o interdicție de acces în spațiul Schengen, precizează ministerul.

Ion Ceban conduce Primăria Chișinău din toamna anului 2019 și se află la al doilea mandat de primar. Odată ajuns în funcție, edilul a încercat să se apropie de Kremlin, al cărui susținător era până atunci. Ulterior, în special după izbucnirea războiului din Ucraina, s-a declarat proeuropean.

Chiar la începutul primului mandat, Ion Ceban l-a primit la Primăria Chișinău pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Cei doi au stabilit o agendă de lucru „comună”. Prima sa vizită externă a fost la Moscova, unde a avut întrevederi cu primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, și cu Dmitri Kozak, vicepremier și reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru relațiile comercial-economice cu Republica Moldova la acel moment.

Ion Ceban a căutat sprijin nu doar la Moscova, ci și la București. Numai în anul 2022, el a avut peste 30 de întrevederi cu primari și lideri ai consiliilor județene.

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