Actrița Nuami Dinescu, luptă cu depresia: Viaţa reală te culcă la pământ. Am avut un "blind date" cu moartea

"Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună. Din 1990, când am avut un „blind date“ cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine. Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine in echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e", a spus Nuami Dinescu pentru okmagazine.ro.

