Actrița Kathy Griffin a anunțat că are cancer. „Voi intra în operație”

Kathy Griffin are cancer. Foto: Instagram @kathygriffin

Kathy Griffin a dezvăluit pe social media că are cancer. Actrița va fi operată pentru îndepărtarea unei jumătăți din plămânul stâng.

Printr-o postare pe Instagram și Twitter, Kathy Griffin a anunțat că are cancer în stadiul unu și că va fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea a jumătate din plământul stâng, potrivit Variety.

Luni dimineață, ea a scris că „Trebuie să vă spun ceva. Am cancer. Voi intra în operaţie pentru a-mi îndepărta jumătate din plămânul stâng. Da, am cancer la plămân chiar dacă nu am fumat niciodată”.

„Medicii sunt foarte optimiști pentru că este stadiul unu și a afectat doar plămânul stâng. Nu voi face chimioterapie sau radiații după asta şi ar trebui să pot respira normal”, a precizat ea.

Recuperarea actriței Kathy Griffin ar trebui să dureze aproximativ o lună. Ea a adăugat apoi că s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu schema completă.

„Ar trebui să mă recuperez peste o lună sau mai puțin. (...) Desigur, sunt complet vaccinată împotriva Covid. Altfel, consecințele ar fi fost și mai grave”, a mai spus ea.

În încheiere, Griffin și-a sfătuit urmăritorii să-și facă frecvent controale medicale pentru că asta le-ar putea salva viața.

În România, cele mai multe cazuri de cancer pulmonar din ultimii ani s-au înregistrat în zona de Vest

Fumatul şi expunerea la radon sunt principalii factori de risc pentru cancerul pulmonar, anunță Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România.

În ultimii ani, zona de Vest a ţării a prezentat cea mai mare incidenţă a cancerului pulmonar (51 de cazuri la suta de mii de locuitori) şi cele mai multe decese prin cancer pulmonar (peste 52 de decese la suta de mii de locuitori). Judeţul cu cea cea mai mare rată a incidenţei cancerului pulmonar a fost Hunedoara (70,4 locuitori în 2019).

În judeţul Timiş, în perioada 2014-2019, cancerul pulmonar a avut cea mai ridicată pondere în ceea ce priveşte cazurile de cancer diagnosticate (49 locuitori în 2019), dublă în comparaţie cu cea a cancerului colorectal. Cele două judeţe s-au confruntat şi cu rate mari de deces prin cancer pulmonar conform datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică, se arată într-un comunicat de presă.



Deloc surprinzător în context, se remarcă şi creşteri ale ratei prevalenţei prin cancer pulmonar în judeţul Hunedoara, de la 158 locuitori în 2017 la 202 locuitori în 2019, dar şi un exces de mortalitate prin cancer pulmonar la hunedoreni comparativ cu alte judeţe. (Citește mai mult AICI.)