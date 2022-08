Actrița Anne Heche a murit: Sfârșit tragic și controversat. În urmă cu o zi, se confirmase că a condus sub influența drogurilor

Sfârșit tragic și controversat pentru actrița Anne Heche, la doar 53 de ani. Huffpost scrie că actrița a murit în urma rănilor suferite în accidentul de mașină în care a fost implicată. Prietenii săi au dat vestea.

Prietena ei, Nancy Davis, a scris, într-o postare comemorativă pe Instagram: ”Cerul are un înger nou. Prietena mea iubitoare, bună, distractivă, dragă și frumoasă Anne Heche a plecat în Rai. O să îmi fie teribil de dor de ea și prețuiesc toate amintirile frumoase”.

A ars în urma accidentului. A intrat în comă în 8 august

Actrița a ars în urma unui accident grav produs în 5 august. Ea a fost cea care a produs accidentul, intrând într-o casă din Los Angeles. La scurt timp după impact, mașina a luat foc. O oră le-a luat pompierilor să oprească flăcările.

Ajunsă la spital în stare critică, Anne Heche a intrat în comă în 8 august.

Consumase cocaină înainte de accident, a anunțat LAPD

Sfârșitul celebrei actrițe este unui pe cât de trist, pe atât de controversat. Se pare că ea era sub influența alcoolului sau a altor substanțe (ceea ce se numește DUI - driving under the influence, a conduce sub influența alcoolului sau a drogurilor) și, în momentul în care a intrat în casa din LA, fugea de la un alt accident produs. Poliția a obținut un mandat pentru a testa sângele actriței. A rezultat că aceasta a condus după ce ar fi consumat cocaină. În fapt, asta au găsit medicii în sângele lui Anne Heche. Informația a fost confirmată în 11 august.

Comunicatul LAPD din 11 august a anunțat că ”în urma testelor preliminare, probele de sânge au dezvăluit prezența drogurilor”. ”Cazul este investigat ca accident produs de un șofer sub influența alcoolului sau a drogurilor (DUI)” a mai arătat sursa citată.

”Am fost crescută într-o familie nebună”

În cartea sa, ”Call Me Crazy”, actrița nu s-a ferit să vorbească despre educația sa traumatizantă și despre problemele de sănătate mintală ce au apărut mai târziu, când era adult. ”Nu sunt nebună, dar a fost o viață nebună. Am fost crescută într-o familie nebună și a fost nevoie de 31 de ani ca să scot nebunia din mine” spunea ea.

Și-a început cariera în 1987, în ”Another World” și a apărut în numeroase filme, precum ”The Juror, ”I Know What You Did Last Summer”, ”Six Days Seven Nights”, ”Donnie Brasco” sau ”John Q.”.

Are doi băieți, pe Homer Laffoon (20 de ani), al cărui tată este Coleman Laffoon și Atlas (13 ani), al cărui tată este James Tupper.

În urma accidentului suferit, informațiile erau că actrița nu are șanse de supraviețuire. Ea a suferit ”leziuni cerebrale catastrofale”. Știrile din ultimele zile arătau că fusese demarat un proces de donare de organe.

”Este în stare de șoc, nu a mai rămas nimic din casă”

Reședința avariată de actriță aparținea lui Lynne Mishele. Vecinii acesteia, John și Jennifer Durand, au început strângere de fonduri GoFundMe pentru Mishele cu scopul de o ajuta să repare daunele.

Roy Morgen, un alt vecin de la Mishele, a declarat că mașina lui Heche s-a oprit la ”la doi metri distanță de locul în care stătea ea”. ”A fost destul de norocoasă”, a spus Morgen despre Mishele. "Este în stare de șoc... Nu a mai rămas nimic în casă. Totul a fost distrus. Lynne și-a pierdut întreaga viață: bunuri, amintiri, toate echipamentele pentru afacerea ei” arată GoFundMe. ”Cu ajutorul pompierilor, ea a reușit să scoată din casă câteva bunuri sentimentale deteriorate. Totul a dispărut” continuă descrierea.

