Accident grav în Bucureşti, în cartierul Andronache. Doi copii au murit, după ce au fost loviţi pe trotuar

Două fetiţe, în vârstă de 6 şi 14 ani, au fost lovite pe o şosea din Capitală de o maşină scăpată de sub control.

Update 3: Din nefericire, şi fetiţa de 14 ani lovită de maşină în cartierul Andronache a murit. Aceasta se afla în stare extrem de gravă după accident şi era transportată la spitalul Grigore Alexandrescu.

Update 2: Conform Antena 3, fetiţa de şase ani a murit în ambulanţă, în drum spre spital.

Aceeaşi sursă spune că şi cealaltă fetiţă se află în stare extrem de gravă. Este transportată la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

UPDATE: Poliţia Rutieră a oferit primele declaraţii.

"În jurul orei 15:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe str.Mentiunii.



Din primele informații, conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe str.Mentiunii ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un stâlp iar din impact autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a accidentat doi minori care au fost transportati la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.



După producerea accidentului rutier, atât conducătorul auto cât și pasagerul au fost transportati la spital pentru îngrijri medicale.



Se efectuează cercetarea la fata locului în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier. Urmare evenimentului rutier, mai multe persoane ar fi exercitat violențe asupra conducătorului auto și pasagerului, fapt pentru care în cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt efectuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2", transmite Brigada Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei.

- ştirea iniţială -

Potrivit primelor informaţii, accidentul s-a produs pe strada Menţiunii din cartierul Andronache, acolo unde cei doi copii se aflau pe trotuar. La un moment dat, din cauza vitezei, o şoferiţă a pierdut controlul direcţiei.

Scăpată de sub control, maşina a intrat într-un stâlp pe care l-a pus la pământ, apoi i-a lovit pe cei doi copii şi s-a oprit într-un gard.

Zeci de oameni au ieşit pe stradă după producerea accidentului, iar între şoferiţă şi prietena ei şi oamenii aflaţi pe stradă a izbucnit un scandal uriaş, în urma căruia cele două femei au ieşit "şifonate".

Oamenii au sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi au cerut ajutorul unor echipaje medicale, copiii fiind transportaţi la spitalele Grigore Alexandrescu şi Floreasca, scrie Antena3.ro.