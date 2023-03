Accident cu 50 de mașini pe o autostradă: Nu a existat nicio modalitate să poţi fugi din calea acelui camion... Foto / Video

Haos pe o autostradă din apropierea oraşului Umhlanga, în provincia sud-africană KwaZulu-Natal. Aproape 50 de vehicule au fost avariate luni într-un accident provocat de un camion, relatează Agerpres, citând Reuters.



Pentru moment nu au fost raportate decese în urma accidentului, însă fotografiile şi imaginile video cu maşinile distruse în accident făceau ca drumul să semne cu un cimitir de maşini.



"Multe persoane au suferit răni minore, iar o şoferiţă însărcinată a fost grav rănită", a anunţat serviciul privat de ambulanţă Emer-G-Med într-un comunicat.

Runaway truck ploughed into traffic this morning, causing a 52 vehicle collision/pile-up in Durban, Umhlanga. Driver fled the scene. Praise God for zero fatalities. Hope everyone involved will be OK???????? pic.twitter.com/1d5WvuuSBe — MisuJane kaXaba (@Misu_Jane) March 6, 2023

Ce spun martorii





Un martor ocular a declarat pentru Reuters că a văzut un camion mergând de-a lungul autostrăzii şi răsturnând maşini blocate în trafic.



El a afirmat că a ajutat o femeie să iasă dintr-o maşină avariată şi rămasă blocată sub un morman de alte vehicule.



"Nu a existat nicio modalitate să poţi fugi din calea acelui camion....nicio posibilitate să poţi ieşi", a mai spus el.

M41 - A serious accident was reported M41 highway near M4 interchange between Phoenix and Umhlanga involving a truck and more than 14 light vehicles on Monday morning. Injuries have been recorded pic.twitter.com/qlKvHLjtVQ — Downs 1-0 Kaizer Chiefs / Downs 1-0 Pirates ???????? (@maetsebane) March 6, 2023

Brake failure suspected in M41 horror crash



Traffic came to a standstill on the M41, before the M4 hair pin bend into uMhlanga, on Monday morning, 6 March, when a truck allegedly suffered brake failure before ploughing into over 40 vehicles ahead coming… https://t.co/FGkqOqCwX8 pic.twitter.com/S6CbvLbjF0 — Tabloid Newspapers (@TabloidNewsKZN) March 6, 2023

