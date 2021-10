Nazare explică de ce s-a abţinut la votul privind certificatul verde. "Campania de vaccinare trebuie să fie dusă cu argumente şi nu cu forţa"

"M-am abtinut astazi la votul privind adoptarea certificatului verde din anumite motive punctuale, asa cum nu am sustinut achizitionarea unui numar de doze de vaccin in exces. Vaccinarea este necesara, asa cum si dozele aferente sunt necesare, dar proportional cu populatia Romaniei.

Sustin campania de vaccinare, dar cred ca aceasta trebuie sa fie dusa cu argumente si nu cu forta. Cred ca PNL este obligat sa genereze credibilitate, mesaje publice coerente care sa convinga fara utilizarea in pripa a unor masuri excesive, care nu ne caracterizeaza ca partid si pe care sa le regretam mai tarziu.Spre exemplu, nu cred ca tot antreprenorii, cei care au sustinut surplusul de venituri din acest an, trebuie sa fie cei obligati sa suspende pe termen nedeterminat raporturile de munca cu angajatii nevaccinati, in contextul in care ne confruntam cu o criza a fortei de munca.

Campania de vaccinare are nevoie de resurse, care provin din taxe si impozite. Cred ca exista solutii prin care masurile adoptate sa nu implice falimente si inchideri de companii. In executia lunii Septembrie, veniturile totale si fondurile europene incep sa scada. Veniturile per total au decelerat la 9 luni fata de 8 luni cumulat cu 0.9 pp pe dinamica (de la 19,6% in aug la 18,7% in sep), in principal datorita incetinirii dinamicii veniturilor fiscale cu 0,4 pp si sumelor din fonduri europene cu 15,7pp.

De asemenea, pe cheltuieli, investitiile scad cu 11,6pp (de la 25% in august la 13,4% an/an in Septembrie) si cheltuielile de capital cu 6.8%, respectiv 1.2 miliarde. Sunt semnale de ingrijorare care nu ar trebui ignorate", a explicat Alexandru Nazare printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Mesajul lui Cîțu după eșecul privind certificatul verde: ne vom mobiliza la Camera Deputaților

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat după ce a aflat că proiectul privind introducerea certificatului verde a fost respins la Senat că parlamentarii liberali se vor mobiliza la Camera Deputaților.

Declarația a fost făcută miercuri, în timp ce premierul vizita câteva centre de vaccinare din București.

Proiectul va ajunge săptămâna viitoare la Camera Deputaților care, în acest caz, este for decizional.

„Vom continua la Camera Deputaților, este un proiect important care trebuie adoptat, care ajută România să treacă peste acest moment. Vom avea grijă la Camera Deputaților ca toți parlamentarii să fie prezenți”, a declarat Florin Cîțu.

Miercuri, certificatul verde a fost respins în Senatul. Deși au fost 48 voturi „pentru” și 46 „împotrivă” în sală, după numărarea voturilor exprimate online, s-a constatat că mai lipsesc două voturi „pentru”.

Erau necesare 69 de voturi pentru ca legea să treacă. Astfel, legea a fost respinsă pentru că este o lege organică, transmite Mediafax.