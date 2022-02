A patra zi de grevă. Un deputat AUR, pus pe fugă de protestatarii de la Cugir: Ce cauți aici? Nu ai ce căuta!

Prezenţa deputatului AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, la protestele angajaţilor celor două fabrici de armament din oraşul Cugir, a provocat, miercuri, nemulţumirea muncitorilor, care i-au cerut să plece, potrivit alba24.

Câţiva protestatari i-au adus reproşuri acestuia, spunând că nu vor să se facă politică şi i-au cerut să plece. ”Ce cauţi aici? (...). Nu ai ce căuta aici”, i-a spus unul dintre muncitori. ”Vă rugăm să vă depărtați puțin de noi”, a mai spus un protestatar. Semn clar că aceștia nu își doresc ca protestul lor să fie ”confiscat” de cei de la AUR, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, la Mina Lupeni sau Mina Crucea. Iar aceste reproșuri vin în contextul în care de la debutul protestelor, până miercuri dimineață, niciun politician nu a venit să vorbească cu salariații de la Cugir.

Altfel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, liderul liberalilor din Alba, susţine, într-un memoriu adresat premierului Nicolae Ionel Ciucă, precum şi ministrului Economiei, Florin Marian Spătaru că industria de apărare din România are nevoie de un restart urgent.

”Evenimentele declanşate recent în judeţul Alba, şi anume grevele de la Uzina Mecanică din Cugir şi Fabrica de Arme Cugir, ne obligă să vă aducem la cunoştinţă, din nou, ceea ce în mod frecvent am transmis tuturor guvernelor: industria de apărare din România, la fel ca alte sectoare economice vitale, are nevoie de un restart urgent. Aşa cum am mai spus, de fiecare dată când am fost chemaţi la discuţii cu privire la mandatarea unor persoane pentru managementul companiilor de stat strategice, precum cele din domeniul apărării naţionale, rocada politică, ca metodă de ocupare a funcţiilor de conducere, nu va rezolva problemele”, se arată în memoriul semnat de Ion Dumitrel.

Armata Română trebuie dotată cu tehnologii de ultimă oră

Ion Dumitrel mai susține faptul că este importantă dotarea armatei cu tehnologii de ultimă oră, cu tehnică şi pregătire conforme cu exigenţele prezentului, dar mai ales cu rolul pe care îl are România în calculul geo-politic, dar în același timp, că nu se poate omite realitatea, adică nevoia de a investi în producţia de apărare din România, de a susţine ”doar profesionişti” în fruntea companiilor de stat, necesitatea unor parteneriate cu ţări din Uniunea Europeană pentru a facilita linii de producţie pentru armament modern în actualele amplasamente, acolo unde există deja forţă de muncă pregătită şi posibilitatea de a o dezvolta.

Negocierile purtate între reprezentantul Ministerului Economiei și greviști, eșuate

O primă rundă de negocieri între un secretar de stat din Ministerul Economiei și o delegație a muncitorilor de la cele două fabrici de armament s-a terminat cu un eșec, cei din urmă fiind nemulțumiți de procentul prea mic pe care l-au primit pentru creșterea salarială, de numai 16% din cei 30% pe care l-au cerut. De altfel, protestatarii susțin că tot ce își doresc este să aibă un salariu care să le ofere un trai decent, în contextul în care creșterea prețurilor, precum și cheltuilile legate de electricitate și căldură, îi pun pe aceștia în situația de a trăi ”de la o lună la alta”.

