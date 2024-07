5GANG s-a reunit la Beach, Please! Trupa lui Selly a cântat din nou, după ani de pauză, pe scena celui mai mare festival de hip hop din sud-estul Europei / VIDEO

captură video Beach, Please!, YouTube

Trupa de trap a lui Selly, 5GANG, care s-a destrămat în 2021, a cântat din nou pentru tineri la Festivalul Beach, Please!

Zeci de mii de tineri au participat în weekend la Costinești la „Beach Please”, cel mai mare festival urban din sud-estul Europei. Sâmbătă noapte, rapper-ul american Wiz Khalifa a fost reținut de polițiști după ce a fumat pe scenă o țigară cu cannabis. Acum este cercetat în stare de libertate pentru deținere de droguri de risc. Solistul american de 36 de ani a fost nominalizat la premiile Grammy și Globurile de Aur.

De la începutul festivalului, 20 de persoane care aveau asupra lor substanțe interzise au fost oprite de forțele de ordine și au primit interdicție să participe la eveniment. În plus, specialiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog au informat și consiliat în jur de 10.000 de tineri despre efectele și riscurile consumului de substanțe interzise.

Surpriza festivalului: 5 GANG, trupa adorată de milioane de adolescenți din România

Pe lângă marii artiști care au cântat pe scena festivalului a susținut un miniconcert, spre deliciul miilor de adolescenți prezenți acolo, și trupa 5GANG. Selly, Pain, Mădălin, Gami OS și Diana Condurache au făcut atmosferă ca-n vremurile de demult. Au cântat celebrele piese care în 2019 și 2020 ridicau milioane e copii și tineri în picioare la concertele din țară: SOS, Hocus Pocus și VIP iar publicul s-a alăturat de fiecare dată nu doar la refren ci aproape la fiecare vers în parte.

Mai jos, momentele muzicale care au făcut senzație:

În 2021 Selly anunța la sfârșitul unui concert, potrivit Pro FM: ”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături. A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a spus Selly pe scenă, în fața mulțimii.

