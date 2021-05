29% din participanții la un studiu CURS – OK Medical au avut COVID-19 de la începutul epidemiei

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS și OK Medical au realizat in perioada aprilie-mai primul studiu de evaluare a incidenței cumulate a COVID-19.

Conform studiului, care a îmbinat cercetarea sociologică cu cea medicală, 27% din respondenți au avut COVID-19 în trecut dar nu mai au în momentul testării, 2% au COVID-19 în momentul testării iar 71% nu au avut COVID-19 și nu au în momentul testării. De asemenea un studiu anterior al OK Medical a observat o rată de reinfectare de 0,65% între pacienții testați.

Prin combinarea cercetării sociologice cu cea medicală, studiul a detectat atât persoanele care au fost testate pozitiv în trecut și acum nu mai apar în teste cât și persoanele care nu au foste testate pozitiv în trecut dar care încă pot fi detectate prin testarea medicală.

Studiul nu include persoane instituționalizate și nu identifică persoanele care nu au fost detectate în trecut și nu mai apar pozitive în momentul cercetării.

Menționăm de asemenea că, în intervalul 15.02-15.03 OK Medical a depistat 4942 COVID-19-pozitivi în rețeaua proprie dintr-un total de 14826 teste PCR.

Dintre aceștia, 2154 au acceptat să fie chestionați privind starea de sănătate în perioada 15.03-15.04. La întrebarea „Cu excepția acestei infectări, ați mai fost diagnosticat in trecut cu SARS-CoV-2?”, doar 0.65% din respondenți au declarat ca au mai fost diagnosticați în trecut. Această cifră este similara cu cifrele altor studii făcute pe plan internațional.

Tot studiul poate fi citit AICI.

OK Medical este prima clinică de servicii medicale supraspecializate din România cu peste 400.000 clienţi în România, având 2 branșe principale: Reţeaua naţională de analiză COVID-19 (SARS COV-2) adresată clienţilor și Programul relansare responsabilă adresat entităţilor economice. Reţeaua naţională de analiză COVID-19 include centre de testare la cerere DRIVE THRU ȘI WALK IN având peste 600 de angajați în centrele deschise în România.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS este cel mai vechi institut de cercetare a opiniei publice din România, fiind înființat în 1969 sub numele de Laboratorul de Sociologie Urbană și Regională. CURS a realizat studii de referință, unice în ceea ce privește volumul datelor și complexitatea metodologică, cum sunt „Atlasul Social al României”, „Relațiile Interetnice în România”, “Evaluarea schimbărilor sociale produse în România după 1989”, „Evaluarea impactului mediei asupra comportamentului electoral”, „Studii de impact social al închiderii minelor”, „Evaluarea impactului Programului de control integrat al poluării apei și solului cu nitrați”, "Comportamentul utilizatorilor de servicii poștale în anul 2019", „Penetrarea serviciilor digitale la nivel național". În zona politică, CURS s-a remarcat prin realizarea de exit-poll-uri la alegerile locale, parlamentare, euro-parlamentare și prezidențiale, fiind o sursă de încredere pentru presă și cetățeni în ceea ce privește estimarea rezultatelor la urne.