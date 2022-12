2022, anul scumpirilor record. Unde au explodat preţurile

Anul acesta, am scos din buzunare mai mulţi bani pentru cumpărături - foto: Freepik

Iată care sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult în acest an, unele chiar şi cu peste 60%!

Zahărul se află în topul celor mai mari scumpiri înregistrate în ultimul an, cu o creştere a preţului de 61,94% în noiembrie 2022 faţă de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Alte alimente care au consemnat creşteri importante de preţ sunt untul (plus 43,43%) şi uleiul, cu o majorare de 40,66%. În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creşteri de preţ în perioada analizată s-au aflat energia electrică, cu 47,19%, gazele, având un avans al preţurilor de 37,63%, energia termică, cu 22,93%, şi combustibilii, cu un plus de 19,24%.

În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian, cu 23,83%, serviciile de apă, canal salubritate – 21,54% şi transportul CFR – 20,92%. Serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 1,04%, aceasta fiind şi singura ieftinire înregistrată în luna noiembrie din acest an faţă de noiembrie 2021. De la lună la lună, în noiembrie faţă de octombrie, cele mai importante creşteri ale preţurilor au fost consemnate la ouă – 7,20%, alte servicii – 5,31% şi margarina 4,91%.

Luna trecută, la produse alimentare s-au ieftinit citricele şi alte fructe meridionale, cu 3,3%, precum şi alte legume şi conserve de legume, cu 2,15%. De asemenea, frigiderele şi congelatoarele s-au ieftinit cu 0,07%, aceasta fiind singura ieftinire la mărfuri nealimentare.

Transportul aerian s-a ieftinit

La servicii se înregistrează de asemenea o ieftinire la transport aerian, cu 10,44%, la serviciile de telefonie, cu 0,27%, dar şi la serviciile de apă, canal şi salubritate, cu 0,15%. Rata anuală a inflaţiei a urcat la 16,8% în luna noiembrie 2022, de la 15,32% în octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, mărfurilor nealimentare cu 16,17% şi serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi.

În luna noiembrie, un coș de cumpărături ajungea la 170 de lei, însă, potrivit estimărilor, acesta ar putea trece de 200 de lei în decembrie. Cele mai mari creşteri de preţuri se vor înregistra la carne, ulei şi lactate. Pe tot parcursul anului 2022, preţurile la alimentele de bază au tot crescut. Zahărul s-a scumpit cu 62%, uleiul cu 41%, făina cu 35%, iar la cartofi preţul s-au mărit cu 31%. Și lactatele și pâinea sunt mai scumpe acum cu 27%, ouăle cu 25%, iar carnea de pui și cea de porc cu 20%, respectiv 15%.

