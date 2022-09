Nu toate hobby-urile oamenilor cu bani sunt extravagante. Și bogații se relaxează la pescuit sau jucând fotbal. Pe de altă parte, când pescuiesc o fac de pe iaht, iar meciul de fotbal poate fi contra unor jucători celebri. Iată 15 hobby-uri comune în rândul celor mai bogați oameni ai planetei:

1. Iahting

Cine are sume cu multe zerouri în conturile bancare își permite bărci mari, cu tot cu echipaj și căpitan. Astfel, tot ce trebuie să facă este să urce la bord și să se bucure de un pahar de vin, în larg, în timp ce privește asfințitul. Un iaht cu care posesorul să se laude costă de la 50 de milioane de dolari în sus. O astfel de ambarcațiune poate fi și închiriată, pentru 10.000 de euro pe zi.

2. Mașinile de curse

Conducerea mașinilor de curse de înaltă performanță generează adrenalina mult căutată de oamenii cu bani. Chiar dacă și-ar permite să își cumpere un monopost, cei mai mulți dintre bogați nu ar avea unde să o folosească. Astfel, ei preferă să plătească peste 1.000 de dolari pentru o sesiune de condus pe o pistă adevărată.

3. Vânătoarea

Vânătoarea nu este neapărat un hobby scump, dar totul depinde de trofeul vizat. O fotografie în care vânătorul ține un iepure de urechi nu este la fel de apreciată de „înalta societate” precum una în care la picioarele omului este o pumă proaspăt vânată. O partidă de vânătoare în savana africană costă aproximativ 70.000 de dolari.

4. Cursele de cai

Calul este un animal nobil. Astfel, se explică fascinația pentru el a majorității oamenilor bogați. Unii bogătași nu se rezumă la echitație, ci doresc să fie proprietari de cai de curse. Costul mediu pentru un asemenea cal este de peste 70.000 de dolari. Facturile de antrenament pe o pistă de curse de nivel mediu și înalt pot costa între 30.000 și 50.000 de dolari pe an.

5. Colecțiile de animale exotice

Pentru unii milionari, nu este suficient să dețină un câine sau o pisică. Ei au veritabile colecții de animale exotice, foarte scumpe. Un pui de ghepard poate costa, în medie, între 15.000 și 25.000 de dolari. Un pui de tigru poate costa 3.200 dolari, în timp ce un tigru costă 50.000 de dolari. Un pui de leu costă între 1.500 și 15.000 de dolari. Desigur, și spațiile în care sunt ținute animalele, plus îngrijitorii costă mult. Nu poți ține un tigru într-o garsonieră.

6. Plimbări cu balonul

O plimbare cu balonul cu aer cald oferă o panoramă uimitoare a împrejurimilor. La 250 de dolari de persoană, o plimbare de 90 de minute în weekend nu pare prea extravagantă. Pentru a transforma o experiență punctuală în hobby e nevoie de bani. Bogații nu se mulțumesc cu statutul de simpli pasageri, ci își doresc să fie la timonă. Un curs de pilotaj costă 2.750 de dolari. Cine vrea să aibă propriul balon, trebuie să pregătească un OP de 20.000 de dolari.

7. Golf

Vorbim despre golf practicat la condiții de lux, în cadru organizat, pe cele mai bune terenuri. Calitatea de membru al unuia dintre cluburile exclusiviste costă mulți bani. De exemplu, taxa de înscriere în Trump National din Westchester este de la 30.000 la 50.000 de dolari. Aderarea la Liberty National Golf Club din New Jersey, care are vedere la orizontul orașului New York, costă aproximativ 300.000 de dolari, cu cotizații anuale de 29.000 de dolari per familie.

8. Skydiving

Cei cu venituri medii ar putea să-și permită experiență de parașutism, din când în când. Aproape oricine poate sări dintr-un avion, pentru aproximativ 250 de dolari. Totuși, a face din parașutism un hobby obișnuit este o investiție mare. Doar echipamentul costă între 5.000 și 9.000 de dolari.

9. Scuba diving

Scuba diving este un hobby destul de costisitor, pe care doar cei bogați și-l pot permite în mod regulat. Prețul unei certificări și al echipamentului de scufundări este de aproximativ 500 de dolari fiecare. Nu sună foarte scump, dar trebuie adăugate cheltuieli cu transportul și cazarea în cele mai bune locații de scuba din lume, cum ar fi Marea Barieră de Corali, Golful Kimbe din Papua Noua Guinee sau Parcul Național Ras Mohammed din Egipt.

10. Poker

Pentru oamenii cu milioane sau miliarde de euro în cont, în jocul de poker este totul despre mize. Dacă buy-in-ul este de câteva sute de euro, ei nici măcar nu se așază la masă. Chiar și așa, bogații nu refuză un casino bonus de bun venit atunci când doresc să se distreze pe internet.

11. Vinificația

Vinificația este un alt hobby costisitor. Bogații cumpără teren în cele mai bune zone, angajează personal specializat, iar în câțiva ani scot propriul brand de vin, după ce se ocupă personal de stabilirea aromei. O asemenea activitate costă de la câteva sute de mii de euro în sus, dar poate aduce și profit.

12. Colecții de mașini de epocă

Cei care sunt în cercul select al oamenilor cu bani colecționează mașini de epocă. De exemplu, fostul realizator de televiziune Jay Leno este renumit pentru automobilele de acest gen pe care le conduce pe străzile din Los Angeles. Prețul unei piese de colecție „vintage” variază. O mașină de curse care „alerga” în 1954 a costat 29,6 milioane de dolari.

13. Pilotaj

Mulți bogați au avioane private, pe care și le pilotează singuri. Obținerea unei licențe de pilot privat poate costa 12.000 de dolari, iar prețul unui avion care are minim șase locuri poate ajunge la câteva milioane de dolari. Fiecare oră în care aeronava este ridicată în aer costă aproximativ 200 de dolari.

14. Cigarette Boating

Oamenii bogați sunt în general foarte competitivi. Ei au nevoie de viteză, iar o modalitate de a-și satisface această nevoie este participarea la curse cu bărci ca niște săgeți (cigarette boat). O asemenea ambarcațiune costă între 18.000 și 680.000 de dolari.

15. Călătoriile

Majoritatea oamenilor își permit o scurtă vacanță sau o evadare. Dar nu toată lumea își poate permite să călătorească și să exploreze lumea cu stil. Adăugați costul de cazare de lux, călătorii de primă clasă, excursii și mâncare. O croazieră în jurul lumii, la cele mai înalte standarde de lux, poate costa și un milion de dolari.

