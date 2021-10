14 ani de CIADO România. Acad. Bălăceanu-Stolnici: Am înfruntat ostilitatea celor ce promovează din umbră consumul de droguri

Gigel Lazăr, preşedinte al CIADO şi al Federaţiei Neguvernamentale Antidrog a prezentat, în cifre, ce au însemnat cei 14 ani de activitate CIADO:

12 octombrie 2007 lua fiinta organizatia ce urma sa devina etalon in materei de prevenire, informare, alterantive la consumul de droguri. 14 ani de CIADO România! Un concept pentru comunitati, un program pentru oameni!

Tinerii si propriile lor valori, 2.100 Conferinte dezbatere, 735.000 participanti 14 -21 ani, Arta Contra Drog - 1.504 evenimente artistice/culturale - 4,6 milioane participanti (Sala Palatului, Casele de Cultura ale Sindicatelor, Salile Polivalente), No Drugs Revolution - 60 evenimente stradale - 300.000 participanti".

"14 ani in care am infruntat ostilitatea celor ce promoveaza din umbra consumul de droguri, din pacate a trebuit sa pierdem timp si energie cu autoritatile responsabile cu aplicarea politicilor publice antidrog ce nu si-au inteles menirea. Timpul a demonstrat ca CIADO România nu doar exista in acte, ci a fost omniprezent in viata comunitatilor printr-o diversitate de programe si proiecte" - a transmis şi acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici.

Lazăr (FNA - CIADO), semnal de alarmă cu privire la amploarea consumului de droguri în România

Gigel Lazăr, preşedintele FNA şi al CIADO România trage un semnal de alarmă cu privire la amploarea fenomenului consumului de droguri în România.

"De ce nu avem Strategie Antidrog, de ce antidrogul este nefinantat, de ce ostilitatea guvernelor fata de ong-urile antidrog? Intrebari la care veti gasi probabil raspunsul in materialul de mai jos.

Populatia Romaniei - 19.410.000

Segment 14-64 ani, reprezinta 68,2 % din populatie, respectiv 13.230.000 - din care consumatori de droguri lilicite - 10,6 %, cifre nete insemnand - 1.402.380

Segment 15-34 ani - reprezinta un procent de 32,2 % din total populatie, cifre nete 6.246.800 din care 16,9 % consumatori droguri ilicite, cifre nete 1.055.709.

Pentru a intelege dimensiunea segmentului 14-64 ani, ar insemna toata populatia din municipiile; Timisoara, Ploiesti, Oradea, Iasi, Craiova, Braila ca au consumat ocazional droguri macar o data in viata.

Daca vorbim despre joint, el este in general la 0,4 grame fie cu marijuana, fie combinatie cu hasis sau/si tutun si pretul este in medie 30 lei. Media consumului/consumator fiind de 3 joint-uri/saptamana.

Daca ne raportam la faptul ca 60 % dintre consumatori sunt identificati ca folosind marijuana putem aproxima o piata de cca 841.428 consumatori x 3 jointuri/saptamana x 4 saptamani x 12 luni x 30 lei = 3,6 miliarde lei sau 726 milioane euro.Nu trebuie neglijat restul de 560.952 legale, MDMA (Ecstasy) heroina sau cocaina ce in medie ating o cifra de 500 milioane euro ca si piata neagra si nici faptul ca sunt multi consumatori pe policonsum.Pe fond, vorbim despre o piata neagra de aproximativ 1,26 miliarde euro in Romania.

Dupa o activitate intensa timp de 14 ani in materie de prevenire si informare antidrog, nu pot sa nu ma intreb despre doua lucruri. Avand in vedere dimensiunea fenomenului de ce nu trece sub controlul statului si ma refer la marijuana si nu in ultimul rand cine este in spatele afacerii? Daca cineva crede ca interlopi din Romania pot gestiona o asemenea dimensiune fara o sustinere puternica se inseala amarnic. Cat de mult conteaza 1,4 milioane tineri ce usor pot deveni dependenti?

Cat conteaza miile de parinti ce cauta solutii pe la centrele de tratament care in afara faptului ca sunt cat degetele de la o mana sunt si subfinantate si cu o singura tema de tratament - metadona?

Oare la nivelul Ministerul Afacerilor Interne, Romania, Guvernul României se fac anumite analize? Este adevarat, din pacate la nivelul Agenția Națională Antidrog nu se fac analize complexe. Fie nu au resurse financiare, fie comanda institutiei in ultimii 10 ani a fost depasita de situatie prin incompetenta. Un fel de ne luam salariul si nu agitam apele. Sau poate intentionat a fost tinuta subfinantata si nu au fost 'greii' sistemului pusi la comanda!", a scris Gigel Lazăr pe Facebook.