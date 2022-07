109 animale vii au fost găsite în valizele a două femei la un control în aeroport

Două femei au fost arestate după ce au încercat să scoată ilegal 109 animale vii din Thailanda în bagajele lor. În urma controalelor ofițerii au descoperit în valizele lor 35 de țestoase, 50 de cameleoni, 20 de șerpi, doi porci spinoși albi și doi armadillos.

Ambele femei au fost arestate și acuzate de încălcarea Legii Thailandei privind conservarea și protecția vieții sălbatice, a Legii vamale și a Legii privind epidemia animalelor.

Incidentul a avut loc luni pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok, potrivit Sky News.

Potrivit Traffic, o organizație neguvernamentală care monitorizează comerțul cu animale sălbatice, astfel de incidente reprezintă o problemă ”gravă și în creștere”.

”Traficul de animale este al patrulea cel mai mare comerț ilegal la nivel mondial după traficul de arme, droguri și ființe umane și are legături frecvente cu alte forme de infracțiuni grave, cum ar fi frauda, ​​spălarea banilor și corupția”, a avertizat un raport d, emis de Traffic în martie 2022.

Motivațiile comune pentru contrabanda cu animale sălbatice includ utilizarea lor pentru alimente, medicamente tradiționale, artefacte, modă și animale de companie exotice.

Între 2011 și 2020, cercetările Traffic susțin că peste 70.000 de animale sălbatice - inclusiv părți ale corpului sau derivate ale acestora - au fost descoperite pe aeroporturile indiene.

