Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Guvernul Marii Britanii: Vapatul, cu 95% mai puţin nociv decât fumatul

19,7% din populația UE fumează zilnic. [1] 700.000 de persoane din UE mor în fiecare an din cauza fumatului și fiecare al doilea fumător moare în medie cu 14 ani mai repede decât nefumătorii. [2]. In România, peste 31% din populația fumează zilnic.

Fumatul este cauza principală a formelor de cancerului ce pot fi prevenite, cu 27% din toate tipurile de cancer atribuite tutunului. [3] Exemplele oferite de Marea Britanie (incidența fumatului: 13,8%) și Noua Zeelandă (doar 10,9%) ne arată care sunt măsurile necesare care ar putea servi drept model pentru politicile de sănătate publică. Pentru a educa fumătorii referitor la alternativele mai puțin nocive, guvernele Britanic și din Noua Zeelandă folosesc din ce în ce mai mult politici de promovare a alternativelor mai puțin nocive, cum ar fi promovarea vapingului ca metodă de risc redus comparativ cu fumatul

Guvernul Marii Britanii a stabilit că potențialul de nocivitate al vapatului este cu cel puțin 95% mai redus decât al fumatului. Riscul de a dezvolta cancer este considerat a fi cu 99,5% mai mic pentru utilizatorii țigării electronice decât pentru fumători. Aceste descoperiri au fost validate în numeroase publicații științifice din ultimii ani. [4]

În Marea Britanie și Noua Zeelandă, fumătorii sunt puternic încurajați să treacă la vaping [5] și profesioniștii din domeniul sănătății sunt încurajați să sugereze țigările electronice ca alternativă atunci când consiliază fumătorii.

Rezultatele acestei strategii: Marea Britanie a redus incidența fumatului de la 20,20% la 13,8% în decurs de nouă ani (2011-2020) printr-o politică realistă de reducere a efectelor nocive. [6] Guvernul Noii Zeelande a lansat o campanie de educare referitor la țigările electronice în 2020. Aceasta a contribuit la scăderea incidenței de fumat de la 13,7 la 10,9% în decurs de un an (2020-2021). [7]

Cercetările științifice confirmă că țigările electronice sunt o modalitate foarte bună de a renunța la fumat. The Cochrane Library – considerată lider mondial în analiza literaturii științifice – a concluzionat recent că țigările electronice sunt foarte eficiente în renunțarea la fumat. [8]

Trista realitate este însă că un număr mare de fumători apreciază greșit potențialul de nocivitate al țigărilor electronice. Doar 28% dintre fumătorii din Europa sunt conștienți că vapatul este mai puțin dăunător decât fumatul. 70% dintre cei cu experiență puțină sau inexistentă în folosirea țigărilor electronice consideră că acestea nu îi ajută pe fumătorii să renunțe. [9] [10]

Președintele AIV, Ciprian Boboi: „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului este o oportunitate excelentă de a sublinia importanța alternativelor mai puțin nocive la țigări. Mulți fumători nu sunt conștienți de beneficiile pe care le poate aduce trecerea la vaping. Educarea fumătorilor cu privire la avantajele pe care le oferă țigările electronice este de mare importanță pentru eficiența politicilor de sănătate publică. Cu ajutorul lor, numărul de boli și decese legate de fumat poate fi redus semnificativ.”

Despre AIV

Asociația Industriei de Vaping (AIV) reunește unele dintre cele mai importante companii de pe piața de vaping din România – producători, distribuitori, specialiști – cu scopul de a reprezenta acest sector de activitate în relația cu autoritățile statului și opinia publică din România. Principiul fondator al AIV este de a contribui la reducerea riscurilor și sănătatea publică. Țigările electronice au un impact pozitiv semnificativ și ar trebui recunoscute ca o alternativă mai puțin nocivă, deoarece vapatul nu înseamnă fumat.

