Zelenski transmite că ar dori să discute cu președintele Chinei, Xi Jinping: ”Vreau să vorbesc cu el”

”Suntem gata să-l vedem pe XI aici”, a spus Zelenski într-un interviu pentru Associated Press, citat de Politico, adăugând: ”Vreau să vorbesc cu el. Am avut contact cu el înainte de războiul pe scară largă. Dar în tot acest an nu am avut contact”, a spus Zelenski.

În ciuda faptului că este un aliat esențial al Rusiei, Xi a încercat să poziționeze Beijingul ca un intermediar de pace între Moscova și Kiev în ultimele luni, stimulând criticile oficialilor UE și NATO, care au ridicat îndoieli cu privire la capacitatea Chinei de a acționa ca intermediar neutru.

Cu toate acestea, Zelenski și-a semnalat recent deschiderea față de discuțiile de pace conduse de chinezi, folosind ca bază Planul de Pace în 12 puncte al Beijingului.

”Cred că unele dintre propunerile chineze respectă dreptul internațional și cred că putem lucra cu China la aceasta”, a declarat președintele ucrainean la începutul acestei luni.

Înainte vizitei efectuate săptămâna trecută de lui Xi la Moscova, presa internațională a raportat că această călătorie le va oferi președinților Ucrainei și Chinei ocazia de a vorbi la telefon.

Dar discuțiile nu au avut loc, iar summitul Xi-Putin s-a încheiat cu ambii lideri susținând o declarație comună care părea să susțină narațiunea Rusiei, nefăcând nicio ofertă de retragere a forțelor ruse din Ucraina, în timp ce acuză extinderea NATO pentru declanșarea războiului.

