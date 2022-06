Wimbledon 2022. Simona Halep - Kirsten Flipkens, turul II. Livescore la 19:00

Românca are 5-0 în meciurile directe.

Primul duel a avut loc în anul 2010, atunci când Simona a trecut cu scorul de 6-4, 6-0.

Au urmat apoi întâlnirile de la Fes (7-5, 6-4, în 2011), s-Hertogenbosch (6-4, 6-2, în 2013), Cincinnati (6-4, 6-2, în 2014) și US Open (6-0, 6-2, în anul 2016).

Simona Halep, primele declaraţii după victoria cu Muchova: Iubesc tenisul din nou

Simona Halep s-a calificat în turul II la Wimbledon, după ce a învins-o pe Karolina Muchova în două seturi, scor 6-3, 6-2.

"Se simte minunat să fiu înapoi aici. Am amintiri grozave din 2019, e întotdeauna o plăcere să vin aici. Sunt fericită. Mă bucur mult că am câștigat acest meci pentru că ea e o adversară foarte dificilă, joacă grozav, așa că a fost destul de emoționant înainte de meci, dar acum vreau să mă bucur pentru că sunt foarte fericită de cum am jucat.

M-am chinuit destul de mult în ultimii ani, multe accidentări, nu prea aveam încredere cu tot ce s-a întâmplat în lume.

Nu a fost deloc ușor de gestionat, dar îi mulțumesc lui Patrick, antrenorului meu, pentru că a adus înapoi această dorință. Acum iubesc tenisul din nou, iubesc să fiu pe teren și iubesc să muncesc, ceea ce nu e foarte ușor", a spus Simona Halep la interviul de după meci, citată de Eurosport.

Halep îi dă lecții lui Patrick Mouratoglou la tenis de masă

Simona Halep se pregătește să lupte pentru titlul de campioană la Wimbledon 2022. Înainte de debutul pe iarba londoneză, a jucat un meci de tenis de masă cu antrenorul Patrick Mouratoglou.

Înainte de meciul din primul tur, Simona Halep, campioana de la Wimbledon în 2019, după ce a vorbit cu presa despre așteptările sale, l-a provocat pe antrenorul său Patrick Mouratoglou la tenis de masă.

După ce l-a învins fără drept de replică pe fostul antrenorul al Serenei Williams, ea a postat un scurt clip din meciul lor, tachinându-l în comentarii: „Cred că astăzi tu ești cel care are nevoie de coaching".

Mouratoglou a răspuns: „Am dat totul. Nu am regrete. Am dat peste un jucător mai bun".

Antrenorul francez a călătorit alături de Halep încă de la începutul sezonului pe zgură.

Fostul număr 1 mondial nu a reușit să impresioneze în sezonul de zgură din acest an. Cu toate acestea, s-a antrenat destul de intens pentru Grand Slam-ul pe iarbă, după ce a fost eliminată în turul al doilea la Roland Garros.

Halep și-a început sezonul pe iarbă cu turneul ATP 250 de la Birmingham. Acolo, ea și-a surclasat toate adversarele în două seturi, ajungând în semifinale, unde a fost învinsă de Beatriz Haddad Maia.

Ulterior, jucătoarea de 30 de ani a pășit pe terenurile de iarbă în aer liber de la Bad Homburg Open. Dar, din păcate, a trebuit să renunțe la șansa de a mai bifa un titlul, din cauza unei accidentări.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News