Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cununat religios

Actorii Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit și religios. Cei doi artiști s-au pregătit cu atenție și emoție pentru acest moment important din viața lor, dedicând luni întregi aranjamentelor și pregătirilor pentru marea ceremonie. La începutul lunii aprilie cuplul a trecut, mai întâi, pe la Starea Civilă de unde și-au luat și certificatul de căsătorie.

În cursul zilei de duminică, 2 iunie 2024, Vlad Gherman a postat mai multe fotografii pe rețelele sociale pentru a da de veste lumii că el și Oana și-au jurat iubire veșnică și în fața lui Dumnezeu:

Le-au fost alături familiile, colegii de scenă și cei mai apropiați prieteni.

„Meet the Ghermans❤️ 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat. Welcome love, stay here forever”, a scris Oana Moșneagu pe Instagram, în descrierea mai multor fotografii în care apare în rochie de mireasă.

View this post on Instagram A post shared by Oana Mosneagu / Gherman ???? (@oana_mosneagu)

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au anunțat că sunt pregătiți să facă pasul cel mare încă la începutul lunii octombrie 2023. „Ne-am îndrăgostit la prima vedere și s-a lăsat cu râsete, voie bună și entuziasm. Ivona a fost cupidonul întâlnirii noastre cu această superbă locație tip seră în care la anul, într-o zi de început de vară, vom dansa primul dans al vieții noastre împreună. Salvați data: iunie 2024”, a fost mesajul transmis, pe atunci, de Vlad Gherman.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News