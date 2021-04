Virgil Guran (PNL), despre demiterea lui Voiculescu și Moldovan: Avem nevoie de reforme majore. Nu așa trebuie făcut

"E clar, că acum câteva minute erau în discuții cu Dan Barba, înseamnă că au ajuns la această concluzie comună. Eu am mai spus, ministrul propus de USR PLUS trebuia USR-ul să ajungă la această concluzie. După părerea mea, ce s-a întâmplat acum cu acest ordin, a fost în neregulă. Este clar că nu se face așa ceva. În același timp, referitor la doamna Moldovan, consider că este o măsură corectă, faptul că a fost demisă.

Am înțeles că este un medic bun, apreciez acest lucru, dar din punct de vedere al manageriatului se pare că nu a făcut ceea ce trebuie. Eu am înțeles că s-a discutat mult în USR pe această temă (demiterea lui Voiculescu n.r.). Este clară situația că în sănătate avem nevoie de reforme majore și de probleme importante care trebuie puse la punct, iar ultimele evenimente demonstrează că nu așa trebuie făcut.", a declarat Virgil Guran la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: Adrian Wiener ar urma să îi ia locul lui Vlad Voiculescu - Surse Realitatea Plus