Violeta a fost admisă la o universitate de elită din SUA. Andreea Marin, mai mândră ca niciodată

Andreea Marin are de ce să fie mândră din cale-afară!

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost acceptată la prestigioasa Universitate Cornell din New York, SUA. La aproape 17 ani, tânăra va începe studiile în toamna anului 2025 și a exprimat o mare bucurie față de această realizare. Mândră că munca ei a dat roade, Violeta a împărtășit cu publicul mesajul oficial prin care a aflat că a fost admisă la College of Arts and Sciences al Cornell University.

„Dragă, Ana Violeta. Felicitări. Ai fost admisă la College of Arts and Sciences, din cadrul Universității Cornell, pentru toamna anului 2025. Bine ai venit în comunitatea Cornell(...)”, se arată în mesajul primit de tânără.

La aflarea veștii, fratele ei vitreg Radu Ștefan Bănică a reacționat în online și a distribuit postarea, cu mesajul: „Mândru de tine!”.

Andreea Marin a scris pe Insta Story: „Îți mulțumesc, copilul meu drag”.

Prezentatoarea TV a postat un mesaj și pe Facebook: „Noaptea trecută o mare bucurie mi-a umplut sufletul @anavioletabanica, copil drag, muncitor și cu inimă bună, mulțumesc pentru pasiunea, efortul și dăruirea ta!”, a scris Andreea pe Facebook.

"Săptămâna ce a trecut a îmbogățit-o cu o experiență ce rar poate fi întâlnită în viață. Violeta a ajuns în SUA cu echipa International School of Bucharest din care face parte și care s-a calificat la faza finală, internațională, a competiției de cultură generală World Scholar’s Cup. S-a întors acasă cu 9 medalii de aur și argint la competiția la care au participat peste 3.000 de elevi din întreaga lume, a avut și șansa de a vizita universități de top precum Yale, Harvard sau MIT, orașe ca New York și Boston, a fost onorată să poarte steagul României în ziua finală a competiției, reprezentându-și țara - toate acestea și multe altele sunt experiențe de neuitat pentru ea, iar eu le trăiesc prin ea, ca mamă", a scris Andreea Marin pe Facebook, unde a pus și câteva poze cu Violeta și cu momente din această aventură trăită de fiica ei.

„Felicitări! Un vis împlinit”, „Mult succes pe mai departe!”, „Felicitări, meritați!”, „Bravo!”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de prietenii virtuali.

Violeta a câștigat trei medalii de aur la scris, studii sociale și dezbateri, alături de o medalie de argint la literatură și istorie. De asemenea, împreună cu echipa sa, a obținut aurul la dezbateri. La doar câteva săptămâni înainte de a împlini 17 ani, Violeta a reușit să se claseze în top 10 la nivel european și pe locul 111 dintre cei 3000 de participanți.

"E în an terminal de liceu și mintea ei lucrează în paralel atât pentru examenele de bacalaureat internațional ce o așteaptă curând, cât și pentru admiterea la facultate. Dumnezeu să-ti dea putere și sănătate, copilul meu bun și frumos!", și-a încheiat fosta prezentatoare tv mesajul dedicat Violetei.

Universitatea Cornell din Ithaca, New York, face parte din elita Ivy League, un grup select de opt universități de prestigiu din Statele Unite. Înființată în 1865 de Ezra Cornell și Andrew Dickson White, aceasta se distinge prin excelența academică, inovația continuă și diversitatea programelor educaționale oferite. De-a lungul timpului, instituția a fost frecventată și de personalități de renume din lumea Hollywood-ului, precum Gillian Anderson și Christopher Reeve.

