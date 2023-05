Viitorul este acum: primele computere cuantice portabile au apărut pe piață

Vorbim despre computere cuantice pe care le poți transporta ca un laptop normal. După introduceri și apariții sporadice în ultimii ani, aceste computere au fost lansate pe piață, informează Futuro Prossimo. Trei modele: Gemini Mini, Gemini și Triangulum. Pretul? Începe de la 8500 de euro pentru modelul de bază.

Calculatoarele cuantice sunt dispozitive de calcul bazate pe fenomenul mecanicii cuantice. Spre deosebire de computerele ”normale”, calculatoarele cuantice nu funcționează cu biți, ci cu qubiți (biți cuantici).

Acest lucru le face mult mai eficiente și mai rapide. De ce? În timp ce un bit poate lua o valoare de 0 sau 1, un qubit poate lua atât 0, cât și 1 în același timp. Din acest motiv, calculatoarele cuantice au capacitatea de a economisi mult timp și de a efectua calcule mult mai rapid decât calculatoarele tradiționale.

Sistemele cuantice SpinQ se bazează pe rezonanța magnetică nucleară (RMN), tehnologia folosită astăzi în multe aplicații, de la chimie la medicină. În sisteme ”substanța de lucru” folosită este fosfitul de dimetil, o moleculă tetraedrică compusă dintr-un atom de fosfor (P), un atom de hidrogen (H), oxigen și două grupări CH3O.

SpinQ Technology has started selling quantum computers to everyone



You can freely buy the 2-cubit Gemini Mini ($8,900) and Gemini ($43,000), as well as the 3-cubit Triangulum ($55,000). pic.twitter.com/rqceZRVc4t