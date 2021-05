Te cunosc de undeva, marea FINALĂ, 15 mai. Cine a CÂȘTIGAT. Andrei Ștefănescu, ACCIDENT pe scenă, i-au căzut dinții

Sâmbătă seara, 15 mai, are loc finala "Te cunosc de undeva", iar concurenții au deschis în forță seara Marii Finale a sezonului 16.

Vedetele concurente, alături de trupa The Colours, au cântat împreună celebra melodie "We are the Champions" și au creat un moment de excepție.

Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Pepe, Ruxi de la The Colours, Ana Baniciu, Raluka, Emilia Popescu, Cristina Vasiu, Mirela Vaida, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Lulu de la The Colours și Radu Ștefan Bănică, au cântat împreună, pe aceeași scenă în ultima seară a sezonului 16 Te cunosc de undeva.

Cine a intrat în finală

- Radu Ştefan Bănică

- Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu

- Adriana Trandafir şi Romică Ţociu

- Ana Baniciu şi Raluka

- Pepe

În gală vor fi prezente şi Mirela Vaida, Emilia Popescu şi Cristina Vasiu, care vor susţine momente muzicale în afara concursului şi apoi le vor acorda puncte finaliştilor.

UPDATE 1: Mirela Vaida a cântat cele mai tari piese din muzica populară alături de Taraful Silvian Voicu.

UPDATE 2: Adriana Trandafir și Romică Ţociu s-au transformat în Liza Minnelli și Joel Grey și cântă piesa „Money”.

UPDATE 3: Cristina Vasiu a interpretat piesa Tinei Turner și a adus pe scenă un show plin de energie care i-a determinat pe jurați să se ridice de pe scaune.

UPDATE 4: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au făcut un show de excepție, transformați în Elvis Presley și Freddie Mercury.

Înainte de momentul reușit al celor doi, Liviu și Andrei au fost nevoiți să întrerupă prima reprezentație. Când au început să cânte, lui Andrei Ștefănescu i-au sărit dinții falși din gură. Așadar, pentru a prezenta momentul corect, Liviu și Andrei au fost nevoiți să o ia d ela început cu piesa, nu înainte de a se amuza copios pe seama situației.

La finalul reprezentației reușite, Cosmin Seleși l-a felicitat pe Andrei Ștefănescu, bătându-l puternic pe umăr, pentur a-l face să-i cadă din nou dinții de Freddie Mercury.

„Pe unul îl pun sub pernă (n.r. un dinte), a glumit Andrei Ștefănescu.

UPDATE 5: Actrița Emilia Popescu a adus un moment teatral sublim cu un mesaj care a stârnit lacrimi.

Aceasta a adus pentru prima oară un monolog pe scena Te cunosc de undeva și a vorbit despre iubire și prețuire. Textul adus în scenă de Emilia Popescu îi aparține scriitorului Gabriel Garcia Marquez, care și-a scris ultimele gânduri pe patul de moarte.

UPDATE 6: Pepe s-a transformat în efervescenta Whoopi Goldberg, reușind să aducă pe scenă un spectacol desăvârșit.