Vești bune pentru fanii Stăpânul Inelelor. Un nou film după romanele lui Tolkien va fi lansat în 2024

Pământul de Mijloc se întoarce în cinematografe, după ce Warner Bros și New Line au semnat un acord pentru a face mai multe filme adaptate după scrierile lui Tolkien, conform The Guardian.

Directorul executiv al Warner Bros Discovery, David Zaslav, a anunțat că s-a încheiat o înțelegere pentru a face „mai multe” filme bazate pe cărțile lui JRR Tolkien. Costul înțelegerii cu Embracer Group, compania suedeză de jocuri care deține drepturile asupra scrierilor lui Tolkien, nu a fost încă dezvăluit.

Filmele vor fi dezvoltate prin compania de producție Warner Bros New Line Cinema, care a produs trilogia realizată de regizorul Peter Jackson între 2001 și 2003. Acele filme au încasat aproape 3 miliarde de dolari în întreaga lume, iar al treilea film, The Return of the King, a câștigat 11 premii Oscar, inclusiv cel mai bun film la Premiile Academiei.

Într-o declarație comună adresată Variety, Jackson și cei doi cei mai apropiați colaboratori ai lui la Lord of the Rings, Fran Walsh și Philippa Boyens, au declarat că Warner Bros și Embracer „ne-au ținut la curent la fiecare pas” despre noile filme.

„Așteptăm cu nerăbdare să vorbim mai departe cu ei pentru a auzi viziunea lor pentru continuarea seriei”, au spus Jackson, Walsh și Boyens.

Embracer a achiziționat drepturile pentru filmele, jocurile, recuzita, parcurile tematice și producțiile live The Lord of the Rings, când a cumpărat Middle-earth Enterprises, în 2022.

„După recenta noastră achiziție a Pământului de Mijloc Enterprises, suntem încântați să ne lansăm în această nouă călătorie de colaborare cu New Line Cinema și Warner Bros Pictures, aducând lumea incomparabilă a lui JRR Tolkien înapoi pe marele ecran în noi moduri” a spus Lee Guinchard, directorul executiv al Embracer Freemode.

„Înțelegem cât de apreciate sunt aceste lucrări și lucrând împreună cu partenerii noștri de la New Line Cinema și Warner Bros Pictures, intenționăm să onorăm trecutul, să privim spre viitor și să aderăm la cel mai puternic nivel de calitate și valori de producție”, a mai spus el.

Un nou film după scrierile lui Tolkien, în 2024

Zaslav a vorbit despre necesitatea mai multor francize de film pentru a obține profit. Conglomeratul media Warner Bros Discovery a avut o pierdere de 2,1 miliarde de dolari în ultimii ani.

New Line și Warner Bros Animation lucrează la Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrim, un film de animație plasat cu 183 de ani înainte de evenimentele din Stăpânul Inelelor. Filmul, care extinde povestea lui Helm Hammerhand, un lider legendar al regatului Rohan, este programat să fie lansat în cinematografe în aprilie 2024.

Amazon continuă să dețină drepturile TV pentru Stăpânul Inelelor. Primul serial al gigantului tehnologic, Stăpânul inelelor: inelele puterii, a costat peste 450 de milioane de dolari.

