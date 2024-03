Vestea momentului despre e-Factura: a fost extinsă perioada în care nu se aplică sancțiuni

Astfel, pentru cei care nu folosesc e-Factura nu se vor aplica sancțiuni până în 1 iunie, extinderea fiind cu două luni, conform anunțului făcut de ministrul de Finanțe, Marcel Boloș.

”e-Factura: Extindem perioada fără amenzi până la 1 iunie. Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback. Dovadă că reprezentanţii mediului de afaceri au participat la şedinţele noastre şi au venit cu propuneri valoroase, care s-au şi implementat de-a lungul timpului. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei ce nu folosesc sistemul. Am pus astăzi în consultare actul normativ care reglementează acest aspect, pentru a fi adoptat în următoarea şedinţă de Guvern. Aşadar, cei care nu ţin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi sancţionaţi de la 1 iunie 2024”, a scris Marcel Boloş.

Ministrul a afirmat că prelungirea vine ca urmare a solicitării mediului de afaceri.



”Cu această ocazie, ţin să îi încurajez pe toţi cei care nu utilizează e-Factura să profite de timpul suplimentar pentru a se adapta la noile reglementări, care au intrat în vigoare încă de la 1 ianuarie. Tot astăzi, am trimis îndrumări în SPV care cuprind paşii de făcut pentru utilizarea sistemului către toţi cei care nu au raportat facturi până acum”, a adăugat ministrul de Finanțe.

Motivarea extinderii

În consultare publică se află proiectul de OUG pentru modificarea și completarea legii astfel încât ”se propune extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, respectiv această faptă nu se va sancţiona în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2024”.

”Extinderea perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru nerespectarea termenului pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura a fost solicitată de mediul de afaceri. Prelungirea cu două luni a acestei perioade a fost considerată rezonabilă pentru a permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, fără a suporta amenzi” mai arată documentul citat.

