Vârsta la care şi-a luat Titi Aur permisul de conducere. Cum a condus legal şi ilegal în acelaşi timp

"Eu aveam 17 ani şi jumătate când am luat permisul. Nu ştiaţi asta! Eu sunt unul dintre cei care conduc de la 17 ani şi jumătate legal, dar ilegal pe drumurile din România. Şi conduc de la 17 ani şi jumătate pentru că la 16 ani m-am înscris la şcoala de şoferi. Atunci, şcoala de şoferi presupunea un examen psihologic. Psihologul m-a dat afară şi mi-a spus să revin la 18 ani. Între timp, acesta a fost schimbat şi a venit o tânără psiholoagă, care a zis să facă dreptate în lume, şi i-a luat din urmă pe toţi care nu dăduseră şpagă. Că aşa era atunci.

Şi atunci, pe mine m-a luat la fix 17 ani. Am dat examenul psihologic, pe care l-am şi luat, şi am început şcoala de şoferi. Nu a mai ţinut nimeni cont de vârstă, pentru că eu, fiind născut pe 25 decembrie, când făceai calculul anilor, din 1963 până în 1981 ieşeau 18 ani. Dar eu începusem şcoala în ianuarie. Şi în iunie am luat examenul, şi am condus legal şi ilegal timp de şase luni pe drumurile din România", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

"În perioada în care am luat eu permisul, era clar că dacă te prindea fără permis la volan nu mai aveai voie să dai examenul. Era o lege foarte dură din punctul ăsta de vedere. Poate ar putea funcţiona şi acum. Dacă prinzi pe cineva la volan fără permis, să nu îi mai dai voie să dea examen. Era o metodă prin care viitorul doritor de permis nu îşi asuma să conducă niciun metru fără a avea acel act", a mai declarat Titi Aur.

