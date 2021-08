Valul 4 ajunge în SUA. Record de infectări în ultimele 6 luni

SUA au depășit media de 100.000 de infectări COVID-19 zilnice pentru prima dată din februarie. Spitalizările au crescut și ele cu 40% într-o săptămână, transmite Mediafax.



Noile cazuri de infectări COVID-19 din SUA au depășit media zilnică de 100.000 pentru prima dată din februarie, un nivel mai ridicat decât vara trecută, când vaccinurile nu erau încă disponibile.

Țările cu cel mai mare număr de infectări





Conform ANSA, numărul mediu de spitalizări a crescut, de asemenea, într-o săptămână cu peste 40% comparativ cu săptămâna precedentă.



SUA se numără, de altfel, alături de India şi Brazilia, printre țările cu cel mai mare număr de infectări, în condițiile în care bilanţul mondial al cazurilor de COVID-19 a depăşit miercuri 200 de milioane. Conform „The New York Times”, cel puţin 93 de milioane de americani refuză să se vaccineze.

Dr. Jurma: Evoluția Delta este absolut fulminantă

Și în România lucrurile ar putea să se agraveze. Medicul și cercetătorul Octavian Jurma a avertizat cu privire la pericolul reprezentat de tulpina Delta.

„Evoluția Delta este absolut fulminantă. Marea majoritate a cazurilor sunt cu Delta, iar din păcate avem și primul deces generat de Delta, în rândul persoanelor vaccinate. Din rândul celor 14 decese cauzate de tulpina Delta, o persoană a fost vaccinată complet, cu cele două doze, acum 100 de zile. Delta este o tulpină foarte serioasă, mult mai periculoasă decât tulpina Alpha. Relaxarea cu care întâmpinăm valul patru este înspăimântătoare.”, a declarat medicul Octavian Jurma, marți seară, la B1 TV.

"Este prea puțin să intervii cu restricții"

Octavian Jurma susține că restricțiile impuse persoanelor nevaccinate ar fi o măsură târzie în acest moment pentru contracararea valului 4. Singura speranță ar fi cei tineri care se vor vaccina odată cu începerea școlii, în toamnă, susține epidemiologul.

„Cred că cei care sunt hotărâți să nu se vaccineze reprezintă sub 25% din populație. Avem acești 50% care sunt relativ ușor de convins să se vaccineze, având în vedere că majoritatea persoanelor care se vaccinează în ultimele săptămâni o fac pentru a pleca în vacanță fără probleme. (...) Festivalurile și evenimentele cu un număr mare de participanți ar fi putut fi o altă metodă prin care populația tânără ar fi fost stimulată să se vaccineze. (...) La noi vaccinarea a ajuns la un stadiu când este prea puțin să intervii cu restricții. Majoritatea sunt nevaccinați și este complicat, dar am putea profita de vaccinarea în rândul tinerilor. Încep școlile, foarte mulți părinți sunt îngrijorați de situația din școli și dacă am începe să vaccinăm copii, el poate să își convingă familia. Mai avem și festivalurile, evenimentele foarte mari, la care ar trebui să aibă acces doar cei vaccinați, în mod normal. Dacă am fi restricționat accesul doar pentru vaccinați, am fi putut imuniza în special categoria tinerilor.”, a mai spus medicul Octavian Jurma.