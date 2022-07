USR se propune, din nou, a fi schimbarea. Drulă vrea ca partidul să dea și premierul, și președintele în 2024, deși au doar 10% intenție de vot

USR se vede, din nou, a fi schimbarea

Președintele USR, Cătălin Drulă, a vorbit despre alegerile din 2024, odată validat în funcția de conducere a partidului, cu un procent de 71%. Din nou, USR se poziționează ca șansa schimbării.

”Va fi un super-an electoral în România şi o şansă de a schimba această putere, acest regim - eu i-am spus socialist cu epoleţi - un regim care sărăceşte România şi îi reduce şi democraţia şi pentru asta identificăm şi creştem candidaţi în toată ţara. Noi sprijinim actualii primari. Aduc aminte ascultătorilor că avem primari care guvernează local în jur de 1,7 milioane de cetăţeni din România. Şi nu în ultimul rând, facem în continuare opoziţie pe bune, opoziţie pe tot terenul. Ăsta e un concept pe care l-am lansat când eram preşedinte interimar, în lunile din urmă, pentru că o democraţie sănătoasă /geftene/ are nevoie de opoziţie puternică care să spună ce este în neregulă cu felul cum se guvernează în momentul de faţă în România de această supermajoritate PSD-PNL.” a spus Cătălin Drulă, la RFI, conform Rador.

Drulă vrea și premierul, și președintele

Cătălin Drulă ar vrea ca USR să dea premierul în 2024, asta deși USR are acum în sondaje în jur de 10%.

”Da, ăsta este obiectivul pe care îl avem, pentru că, fiind şi în guvernare, eu am fost ministrul transporturilor în guvernarea la care a participat USR, mi-am dat seama cât de important este este să ai premierul. Premierul este cel care dă tonul în executiv şi este important pentru a-ţi putea pune în practică un program să ai această funcţie de şef al executivului. În egală măsură este important preşedintele României, şi ăsta este un al doilea obiectiv major pentru noi. Am văzut cum este să ai un preşedinte care nu e un partener în procesul de modernizare a României, un preşedinte..., mă refer la Klaus Iohannis, căruia îi plac lucrurile aşa cum sunt şi care acceptă această cleptocraţie care guvernează România şi pentru noi astea sunt obiective legitime pentru anul 2024, pentru care construim. Evident, în România, în contextul politic actual, sunt mai probabile coaliţiile, sunt mai probabile negocieri pentru formarea unui guvern şi, într-adevar, aşa cum aţi spus, un rezultat care să permită să negociezi din poziţie de primă forţă..., vă aduc aminte că în guvernarea din care am făcut parte raportul era cam 1 la 1,5 cu PNL, şi atunci noi am fost forţaţi de pe locul doi, ceea ce nu ne-a permis să dăm premierul în acea configuraţie. Obiectivul nostru este să fim prima forţă într-o eventuală coaliţie care urmează alegerilor din 2024, dacă nu vom putea da această majoritate singuri, şi să putem da premierul în acea guvernare. Cum ajungem acolo? Prin ceea ce vă spuneam în primul răspuns: prin această consolidare. Oamenii identifică deja în USR soluţia şi dorinţa de a face. Unde am avut noi, să spunem aşa, un punct pe care îl putem îmbunătăţi în perioada următoare este în această zonă de stabilitate. Oamenii au auzit de certuri în USR, de tot felul de ştiri care ne-au pus într-un context poate mai negativ în ultima perioadă, şi asta suprapus peste criza economică care ne stârneşte tuturor nelinişte. Nu a fost un context tocmai favorabil din punctul acesta de vedere, dar nu sunt alegeri astăzi, în 2022. Noi am arătat /schelaru/ ce putem face într-un guvern şi pentru asta ştiu că există din partea românilor cu care am vorbit - şi pe stradă mă întâlnesc cu oameni - apreciere şi asta putem livra şi în 2024 şi asta spuneam şi în discursul de ieri, de la momentul anunţării rezultatelor, că eu fac chiar un apel direct către cei care ne ascultă, care sunt votanţi: să nu mai voteze PSD, PNL, aceste forţe care ţin România pe loc şi să ne dea cu încredere votul nouă. Or, aici vom munci ca să câştigăm această încredere în următorii doi ani” a spus Cătălin Drulă, în interviul citat.

USR nu se mai vrea o remorcuță

El crede că partidele de la guvernare ”vor fugi de consecinţele propriilor acţiun”i: ”Eu sunt destul de convins că PSD va fugi de consecinţele acestei crize, pentru că, aşa cum spuneam, ele se vor vedea peste 6, 12 luni, dar întrebarea este dacă ei fug de această consecinţă, românii credeţi că nu văd? Şi îşi mai pun încrederea în unii care lasă după ei potopul? La fel, PNL, care de fapt este o remorcuţă a PSD, de-aia i-am spus 'socialist cu epoleţi' - PNL a adus doar epoleţii, zona asta de influenţă nefastă; poate vorbim şi despre plagiatul dlui Ciucă, de felul cum se proiectează şi dinspre serviciile secrete tot felul de influenţă asupra societăţii - oamenii nu văd ce face PNL? E!, e şi rolul nostru, ca opoziţie, să facem cât mai vizibile aceste lucruri, care sunt nişte adevăruri, şi să câştigăm încrederea că o alternativă de partid, care nu e perfect, nu poate schimba România în cinci minute după ce ajunge la guvernare, dar este un partid cu adevărat modernizator, european şi cu adevărat liberal.”

Cătălin Drulă dă asigurări că USR nu va mai fi o balama ”ca să le asigure unora sau altora majoritatea”.

