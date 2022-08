Unde se află splina. Motive de îngrijorare și cele mai frecvente boli

Tot mai multe persoane s-au întrebat unde se află splina. Aceasta nu se poate simți la palpat, fiind localizată în zona abdominală, sub coaste. Organul are rolul de filtru sanguin, având o funcție importantă în cadrul sistemului imunitar. De asemenea, splina se poate îndepărta dacă este cazul și se poate trăi și fără ea.

Cele mai frecvente boli ale organului sunt infecțiile, bolile de sânge și ruptura de splină. Printr-o dietă echilibrată și sănătoasă, aceasta poate funcționa în parametri normali.

Unde se află splina: cele mai frecvente simptome ce vă trimit la un consult

Splina este organul ce are o funcție importantă în cadrul sistemului imunitar. Aceasta îndeplinește rolul de filtru sanguin și se află în partea stângă, sub coaste. Mai precis, organul este localizat sub coasta a noua, a zecea și a unsprezecea și nu poate fi palpat. Splina are multiple funcții în organism, dar se poate trăi și fără ea. Printre ele se numără monitorizarea circulației sângelui, eliminarea celulelor îmbătrânite sau afectate, apărarea organismului de germeni, susținerea procesului de formare al eritrocitelor, ținerea sub control a nivelului de celule albe și roșii.

Durerea de ruptură de splină se manifestă prin confuzie, vedere încețoșată, leșin, semne de șoc, amețeală, durere la nivelul umărului stâng, sângerare internă și durere în partea stângă sub coaste. Dacă prezentați aceste simptome va trebuie să mergeți de urgență la medic deoarece necesitați îngrijiri de specialitate. În cazul splinei mărite, veți observa învinețirea rapidă a pielii, oboseală, infecții frecvente, disconfort în partea stângă a abdomenului și sațietate, chiar dacă s-a servit o cantitate mică de alimente.

Cele mai întâlnite boli ale splinei

Cele mai frecvente boli ale splinei sunt infecțiile, ruptura de splină și bolile de sânge. De asemenea, anumite afecțiuni hepatice sau unele forme de cancer pot duce la mărirea organului. Printre factorii ce pot duce la mărirea sa se numără ciroza, diferite tipuri de anemie hemolitică, boli metabolice, infecții parazitare, bacteriene și virale. Dacă aceasta nu funcționează în parametri normali, afecțiunea este denumită asplenie sau lipsa splinei. În anumite cazuri, în care nu se poate determina cauza sau nu se poate trata, se recomandă îndepărtarea organului printr-o intervenție chirurgicală. Totodată, infecțiile sau bolile virale pot afecta splina, cele mai întâlnite fiind mononucleoza, malaria, brueloză sau hepatita.

Pentru a preveni bolile acesteia, dar și pentru buna sa funcționare se recomandă o dietă echilibrată și sănătoasă. Zahărul trebuie înlăturat din regimul zilnic, dar pot fi incluse produse precum strugurii, morcovii, pepene galben, curmale, pere, miere, scorțișoară și cereale. Pentru ca mâncarea să se digere mai ușor puteți apela și la ceaiul de lemn dulce ce ajută la gestionarea fluxului de sânge din organism și la digestie. Băutura se bea după masă și are un gust dulceag. Printre produsele pe care ar trebui să le evitați se numără produsele congelate, înghețata, salata verde, castraveții, menta și băuturile înghețate.

Unde se află splina și cum poate fi identificată în imagini sunt două curiozități pe care tot mai multe persoane le-au avut. Aceasta de obicei nu prezintă simptome, însă dacă aveți dureri va trebuie să mergeți de urgență la medic, scrie BZI.

