Un fugar a fost arestat după ce a ieșit din ascunzătoare pentru Call of Duty: Black Ops Cold War

Clint Butler, un fugar înarmat care se sustrăgea unei pedepse de 17 ani de închisoare, a fost arestat de ofițerii de poliție din Birmingham când încerca să cumpere o copie a jocului Call of Duty: Black Ops Cold War.

O postare pe Twitter a ABC News arată că fugarul a fost arestat după ce a încălcat carantina impusă în contextul Covid-19 pentru a merge să cumpere Call of Duty: Black Ops Cold War.

Polițiștii au cerut informații suplimentare de la doi bărbați, dat fiind faptul că explicația lor, respectiv că au ieșit din casă pentru a cumpăra jocul, nu justifica întreruperea carantinei. Unul dintre ei a prezentat un nume fals și i-a atacat pe ofițerii de poliție. Ulterior, s-a constatat faptul că atacatorul era Clint Butler.

Bărbatul a fost dus după gratii cu o sentinţă suplimentară pentru agresiune şi fuga de justiţie.

CALL OF DUTY: Police officers are punched in the face and attacked whilst apprehending an armed fugitive who broke cover to buy a video game during COVID-19 lockdown in Birmingham, England. https://t.co/ONzNmgunhC pic.twitter.com/3zWZCvPVA9