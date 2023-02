Un balon chinez suspect a apărut pe cerul din SUA. Beijingul susține că nu e de spionaj, în timp ce americanii au crezut că poate fi „un OZN adevărat”

Oficialii americani ai apărării au spus că sunt de părere că balonul chinez văzut deasupra unor zone din SUA în ultimele zile este de fapt un dispozitiv de „supraveghere la mare altitudine”.

Totuși, Ministerul de Externe al Chinei a spus că a fost folosit în scopuri „în principal meteorologice”. China „regretă intrarea neintenționată” a balonului în spațiul aerian al SUA, a adăugat acesta.

Obiectul a zburat deasupra Insulelor Aleutine din Alaska și prin Canada înainte de a apărea miercuri deasupra orașului Billings din Montana, potrivit oficialilor. Montana găzduiește unele dintre silozurile care adăpostesc rachete nucleare ale SUA.

SUA au decis să nu doboare balonul din cauza pericolului reprezentat de căderea resturilor și a utilizării limitate a informațiilor pe care dispozitivul le-ar putea aduna, a declarat un oficial american al apărării.

Cu toate acestea, guvernul a pregătit avioane de luptă în cazul în care obiectul trebuia doborât.

„Situație neașteptată”

Declarația chineză a spus că balonul a fost purtat în afara zonei de acțiune de vânturi neașteptate.

„Afectat de Westerlies și cu o capacitate limitată de auto-direcție, dirijabilul a deviat departe de cursul planificat. Partea chineză regretă intrarea neintenționată a aeronavei în spațiul aerian american”, au mai precizat chinezii.

Declarația a menționat incidentul ca o „situație neașteptată” și a spus că Beijingul va continua să comunice cu partea SUA.

Vineri, Canada a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Chinei în legătură cu acest incident și a precizat că va continua să-și „exprime energic” poziția.

Balonul a fost raportat în presa americană ca având volumul a aproximativ trei autobuze.

În timpul briefing-ului de joi la Pentagon, oficialii americani ai apărării au refuzat să dezvăluie locația actuală a balonului și nu au oferit informații despre locul lansării.

Ei au adăugat că balonul „pare să stea o perioadă mai lungă de timp” decât altele urmărite de SUA în ultimii ani.

Un funcționar din Billings, Chase Doak, a declarat agenției de presă Associated Press că a observat „cercul alb mare de pe cer” și a plecat acasă pentru a-și lua o cameră mai bună de fotografiat.

„M-am gândit că poate este un OZN adevărat”, a spus el. „Așa că am vrut să mă asigur că am documentat cazul și am făcut cât mai multe fotografii”, a adăugat acesta, conform BBC.

