Un an de război: Zeci de ucraineni şi-au spus în stradă poveştile triste

Ucrainenii şi-au dat întâlnire pe reţelele de socializare, în Piaţa Revoluţiei din Arad, unde s-au strâns peste 70 de refugiaţi care locuiesc acum în oraş. Alături de ei au fost şi voluntari ai Asociaţiei "Aradul Civic", care îi sprijină de un an, informează Agerpres.



Manifestanţii au avut baloane colorate în galben şi albastru, steagurile Ucrainei, României şi Uniunii Europene, pancarte cu mesaje antirăzboi şi împotriva lui Vladimir Putin. Au intonat cântece patriotice şi le-au spus jurnaliştilor poveştile triste.



"Fiul meu s-a îmbolnăvit foarte grav, de meningită bacteriană, pentru că am stat zile la rând în subsolul casei din cauza bombardamentelor. Eram acolo o mulţime de oameni şi animale. Acest război blestemat ne-a ruinat viaţa tuturor", a declarat Valentina, care a venit din oraşul Nikolaev.

Povestea Ruslanei

Ruslana, o altă participantă la manifestaţie, a plecat din satul Vorzel, după ce casa i-a fost lovită de o rachetă rusească la începutul lunii martie 2022.



"Din acest motiv sunt la Arad, oraş care a devenit pentru mine un refugiu şi în care am găsit sprijin. Le mulţumesc tuturor voluntarilor de aici pentru inimile mari pe care le au şi pentru tot ce au făcut pentru noi", a spus femeia plângând.



"Mulţi oameni pe care i-am cunoscut au murit când au fost ruşii în oraşul din care am plecat. Împuşcau oameni pe drum, violau femei şi copii. A fost foarte greu să plec din Ucraina, erau bombardamente şi multe tancuri. Am plecat atunci când şcoala a fost distrusă de o rachetă rusească", a povestit o altă refugiată.



Reprezentaţii Asociaţiei "Aradul Civic" - care colectează de un an bunuri care le sunt oferite gratuit refugiaţilor, pe care îi ajută şi în relaţiile cu autorităţile sau dacă au orice alte probleme - spun că în ultima perioadă se simte oboseala românilor privind acest război, dar cer ca sprijinul pentru ucraineni să nu înceteze.



"Comemorăm un an de la atacul mârşav al Rusiei împotriva Ucrainei. Voluntarii arădeni care îi sprijină pe ucraineni nu au putut decât să le fie alături şi astăzi. La un an de la începutul războiului, românii poate au obosit puţin de acest subiect, dar trebuie să readucem în atenţia publică faptul că agresiunea Rusiei este ceva împotriva lumii întregi. Dacă noi rămânem pasivi, asta înseamnă că va trebui să suportăm consecinţele", a declarat Siegfried Mayer, cofondator "Aradul Civic".



Conform Asociaţiei, în municipiul Arad sunt stabiliţi peste 700 de ucraineni, cei de care voluntarii au cunoştinţă, însă sunt mulţi alţii care primesc sprijin de la autorităţi sau care nu au cerut ajutor nimănui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News