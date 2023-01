Ultimele dorințe ale Ginei Lollobrigida: A fost deschis testamentul

După cum a raportat Leggo, actrița a decis să-și împartă bunurile între fiul ei și asistentul ei Andrea Piazzolla.

Notarul Barbara Franceschini a comunicat moștenitorilor și legatarilor ultimele dorințe ale actriței care a murit pe 16 ianuarie la vârsta de 95 de ani. Beneficiarii? Jumătate din avere îi revine fiului său Andrea Milko Skofic și cealaltă jumătate îi revine asistentului său, Andrea Piazzolla.

Actrița s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani pe 16 ianuarie. Avocatul lui Piazzolla, Francesca Romana Lupoi, a declarat că clientul său ”intenționează să ducă mai departe dorințele Ginei Lollobrigida, în special în ceea ce privește promovarea imaginii sale și menținerea operelor sale artistice”.

Este știut că există o bătălie juridică între fiul Ginei Lollobrigida și Piazzolla de ani de zile. Skofic, fiul Ginei Lollobrigida, l-a acuzat întotdeuna pe asistentul actriţei că vrea să-şi însuşească bunurile profitând de starea ei fragilă.

actress Gina Lollobrigida is dead. The famous Italian died at 95 years old. #ginalollobrigida pic.twitter.com/XID8XnYKgq