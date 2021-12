Ultima parte din Casa de Papel, din 3 decembrie 2021 - Trailer, interviu cu unul dintre cele mai tari personaje şi ce va fi în ultimele episoade

Foto ilustrativ / Image by AKCreatif from Pixabay

Najwa Nimri a interpretat-o pe inspectoarea Alicia, unul dintre cele mai tari personaje ale sezoanelor 3 şi 4, dar şi din prima parte a sezonului 5. Iată de ce nu îi pare rău că s-a terminat serialul.

"Filmările au fost în cazul meu ca un vis superb. Mai ales că era în plină pandemie, în perioada în care oamenii nu aveau voie să iasă din casă. Iar noi am mers la filmări cu toate măsurile care erau necesare. La început ne-au fost făcute analizele de sânge, am avut de toate. Veneau oamenii aceia care erau îmbrăcaţi în costumele acelea, ca cei de la NASA. Au fost luate măsuri de siguranţă pentru toată echipa. În cazul meu şi a lui Álvaro, eram pe un platou de producţie unde condiţiile erau mai dificile. Era multă apă, nu era foarte aerisit. Totul a fost împotriva tuturor în aces an, în toate domeniile şi chiar şi în aceste condiţii, eu şi Álvaro ne-am descurcat foarte bine şi chiar ne-am distrat foarte mult.

Cum mă simt ştiind că este ultimul sezon? Eu mă simt foarte bine atunci când termin ceva. Adică, eu nu sunt de fel foarte sentimentală. Chiar deloc aş spune. Se poate interpreta greşit asta. Oamenii ar putea crede că nu mi-a făcut plăcere sau că nu am ajuns să îi îndrăgesc pe cei cu care am lucrat, dar eu pur şi simplu nu sunt foarte sentimentală. Sunt foarte practică. Când lucrurile se termina, se termină", a declarat actriţa, conform observatornews.ro.

A plâns la ultima zi de filmări

"Ne-am strâns cu toţii, am citit o scrisoare în faţa întregii echipe, am vorbit despre întreaga experienţă. Am vrut să plâng, dar nu am putut să plâng în momentul în care am citit scrisoarea. Atunci am împărţit colegilor câte o floare din coşuleţul pe care l-am primit cadou. Cei de la Netflix şi Vancouver ştiu că mie cel mai mult îmi place să primesc un coşuleţ cu cadouri, indiferent că îl primesc de Crăciun sau la sfârşitul filmărilor. Şi mi-au dat un cadou foarte frumos la final. Prima oară mi-au dat un coş la întâmplare, dar apoi am primit un coş demenţial, cu de toate. Am mâncat vreo 15 zile din el pentru că filmam altceva şi nu apucasem să merg la cumpărături. Şi am ajuns să mănânc toate bunătăţurile primite atunci. Un astfel de cadou e cel mai bun pentru mine, îmi face ziua mult mai bună", a precizat Najwa Nimri.

Ce va fi în ultimul sezon - jocul de poker dintre Alicia Sierra şi Profesor

"În acest sezon se ajunge la un final în ceea ce priveşte traiectoria găştii, ceea ce e şi cel mai important aspect, de altfel. Să îşi atingă scopul. Iar pe de altă parte sunt eu care încerc să le pun beţe în roate, să le încurc planurile, să îl demasc şi să îl înving pe Profesor. E o adevărată aventură şi se petrec multe lucruri. Cred că o parte din succesul de care se bucură acest serial este că în încercarea de a-l demasca pe celălalt, te descoperi pe tine.

Aşa e şi viaţa. Dacă tu alegi binele sau răul 100% atunci e ori bine, ori rău. Dar dacă tu îţi dai seamă că o jumătate de zi eşti bun, iar în cealaltă jumătate nu eşti chiar aşa de bun, mai ales într-o lume ca cea în care trăim în aceste zile, e destul de complicat să îl asculţi pe cel din faţa ta. Să ajungi la o înţelegere e tot mai complicat pe zi ce trece. Şi asta a fost situaţia în acest sezon şi între Profesor şi Alicia. Cel mai important între ei doi este că respectul, era ca şi cum puneai faţa în faţă doi jucători de poker de acelaşi nivel, iar motivele erau dicutabile de ambele părţi. Alicia detestă să ascundă motivele. Ea e super sinceră şi nu o interesează că asta o transformă într-o persoană deplorabilă în faţa moralităţii altcuiva. Dar mai încolo de acest circ mediatic, mai încolo de acest jaf, asta e ceea ce ea încearcă să demaşte", a continuat actriţa.

Najwa Nimri a concluzionat spunând că scena ei preferată este cea care va fi difuzată în ultimul episod, fără să dea prea multe detalii.