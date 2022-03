Uleiul, raționalizat în supermarketurile din Spania. Oamenii golesc rafturile, după izbucnirea războiului din Ucraina

Un sfert din importurile de ulei din Spania provine din Ucraina

Războiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei de Occident vor avea consecințe neprevăzute. Una dintre ele începe să se simtă în supermarketurile din Spania. Mercadona, Makro și Consum, printre altele, raționează deja vânzarea de ulei și semințe de floarea soarelui. Un sfert din importurile din Spania ale acestui produs provine din Ucraina, potrivit ICEX. În fața acestei situații, consumatorii se tem de lipsuri sau de prețuri mai mari, scrie elpais.com.

În cazul Mercadona, limitarea există deja și este ranunțată pe site-ul și în magazinele lanțului. Clienții vor putea cumpăra doar până la cinci litri de ulei de floarea soarelui și semințe de persoană, pe zi. La Consum, vânzările încep să fie raționalizate începând din această sâmbătă (o sticlă per client, indiferent de dimensiunea acesteia). Iar Makro, care este unul dintre cei mai mari furnizori ai industriei ospitalității, și-a comunicat decizia printr-un comunicat de presă și, de asemenea, limitează achiziția la o sticlă per client pe zi.

"Am fost nevoiți să limităm vânzarea"

"Situația teribilă pe care o trăiește Ucraina în acest moment provoacă dezechilibre în aprovizionarea cu produse care provin din zona de conflict, precum uleiurile vegetale. În ceea ce privește uleiul de floarea soarelui, uleiul bogat în acid oleic sau preparatele pentru prăjit există o lipsă de aprovizionare pe toată piața spaniolă, iar la Makro suntem, de asemenea, afectați de această problemă. Acestea sunt produse esențiale în industria hotelieră și, pentru moment, încercăm să ne servim clienții cu stocul pe care îl avem în prezent, dar, din cauza incertitudinii cauzate, am fost nevoiți să limităm vânzarea acestor articole la un produs per client, pe zi” , a explicat compania în declarația sa.

Surse din industrie susțin că majoritatea supermarketurilor vor fi nevoite să ia această decizie. "Am detectat anomalii în cererea de pe piață din diferite motive. Pe de o parte, clienții au dorit să-și facă un stoc, iar profesioniștii, având în vedere limitarea HoReCa în canalele lor de distribuție, au mers în supermarketuri pentru a se aproviziona. Nivelul de cmpărare a fost mult mai mare decât de obicei și este limitat astfel încât să nu se genereze o problemă".

Cinci litri de ulei de persoană, pe zi

Sursele Mercadona confirmă că, în această săptămână, au înregistrat "vânzări disproporționate”: "Din acest motiv, am decis să limităm vânzarea uleiului și semințelor de floarea soarelui la o cantitate de cinci litri per client, pe zi pentru a garanta utilizarea normală a acestor produse”.

În ciuda acestei prime limitări a unui produs alimentar, din cauza atacului Rusiei asupra Ucrainei, sectorul consideră că situația este sub control. "Este vorba de un anumit produs, nu toate lucrurile care vin din Ucraina. În plus, problema nu este că există un deficit, ci comportamentul consumatorului”, spun diferite surse din industrie. "Tocmai din acest motiv am luat această măsură, de a limita vânzarea, ca să nu ajungem în acea situație”.

Spania lucrează, de asemenea, la posibile alternative pentru a atenua o posibilă penurie de ulei și semințe de floarea soarelui . "Suntem primul producător de grăsimi vegetale din lume. Altor țări s-ar putea să le lipsească anumte produse pentru gătit, dar nu nouă".

