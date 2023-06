UE impune producătorilor de smartphone-uri să permită înlocuirea bateriilor

Noile reglementări, avizate de Parlamentul European săptămâna trecută, ar putea întoarce milioane de telefoane din drumul către depozitele de deșeuri. În momentul de faţă, bateriile din interiorul carcasei sunt sigilate din fabrică. Asta înseamnă că înlocuirea lor poate fi aproape la fel de costisitoare ca achiziționarea unui telefon nou.

În fiecare an, peste 150 de milioane de smartphone-uri ajung la gunoi. Simplificarea înlocuirii bateriilor ar putea stopa această avalanșă de deșeuri electronice. În acest sens, deputatul european Achille Variati (S&D, IT) a declarat: "Pentru prima dată, avem o legislație privind economia circulară care acoperă întregul ciclu de viață al unui produs - o abordare benefică atât pentru mediu, cât și pentru economie. Am convenit asupra unor măsuri care aduc beneficii considerabile consumatorilor: bateriile vor funcționa bine, vor fi mai sigure și mai ușor de îndepărtat. Scopul nostru este de a construi o industrie de reciclare mai puternică în UE, în special pentru litiu, și un sector industrial competitiv în ansamblu, ceea ce este crucial în deceniile următoare pentru tranziția energetică și autonomia strategică a continentului nostru. Aceste măsuri ar putea deveni un punct de referință pentru întregul piață globală a bateriilor."

Noile reguli impuse de UE pentru telefoanele mobile

Principalele măsuri prevăzute de regulamentul amintit mai sus, care vor intra în vigoare în 2027, sunt:

- Proiectarea bateriilor portabile în aparate într-un mod care să permită consumatorilor să le îndepărteze și să le înlocuiască ușor;

- O declarație și etichetă obligatorii privind amprenta de carbon pentru bateriile vehiculelor electrice (EV), bateriile pentru mijloacele ușoare de transport (LMT) și bateriile industriale reîncărcabile cu o capacitate mai mare de 2 kWh;

- Un pașaport digital pentru bateriile LMT, bateriile industriale cu o capacitate mai mare de 2 kWh și bateriile EV;

- O politică de diligență pentru toți operatorii economici, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);

- Reguli mai stricte privind colectarea deșeurilor: pentru bateriile portabile - 45% până în 2023, 63% până în 2027 și 73% până în 2030; pentru bateriile LMT - 51% până în 2028 și 61% până în 2031;

- Niveluri minime de materiale recuperate din deșeurile de baterii: litiu - 50% până în 2027 și 80% până în 2031; cobalt, cupru, plumb și nichel - 90% până în 2027 și 95% până în 2031;

- Niveluri minime de conținut reciclat din fabricație și deșeuri de la consumatori pentru utilizarea în bateriile noi: opt ani de la intrarea în vigoare a regulamentului - 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu și 6% pentru nichel; treisprezece ani de la intrarea în vigoare: 26% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 12% pentru litiu și 15% pentru nichel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News