Zelenski salută 'rezultatele semnificative' ale contraofensivei din estul ţării.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri 'rezultatele semnificative' ale contraofensivei ucrainene în estul ţării, într-un moment în care oraşul strategic Liman, controlat de ruşi, este parţial înconjurat de trupe militare ale Kievului, notează AFP.

'Avem rezultate semnificative în estul ţării (...) Toată lumea a auzit ce se întâmplă la Liman, în regiunea Doneţk. Sunt paşi care contează mult pentru noi', şi-a exprimat el satisfacţia în discursul său zilnic publicat pe reţelele sociale.

'Trebuie să ne eliberăm toate teritoriile, iar aceasta va fi cea mai bună dovadă că dreptul internaţional şi valorile umane nu pot fi încălcate de niciun stat terorist, oricât de insolent ar fi, precum Rusia', a adăugat el, cu trăsături obosite, în faţa camerei video. Volodimir Zelenski a recunoscut că 'drumul ţării noastre este dificil', dar 'clar' în ochii săi: 'Este calea independenţei, integrităţii teritoriale, integrării în lumea civilizată şi dezvoltării sociale', a afirmat el în faţa unei Rusii care, în opinia sa, este sortită doar 'înfrângerii, ruşinii şi condamnării'.

Vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a oficializat anexarea a patru regiuni ucrainene din sud şi est, controlate parţial sau complet de Moscova, o decizie condamnată pe scară largă de Kiev şi aliaţii săi occidentali. În ceea ce priveşte atacul mortal cu rachete comis vineri asupra civililor la Zaporojie, preşedintele ucrainean a denunţat, pe de altă parte, 'o crimă deliberată şi absolut calculată' a armatei ruse. Autorităţile de ocupaţie pro-ruse din Zaporojie au acuzat forţele ucrainene că au tras asupra acestor vehicule pentru a împiedica civilii care încercau să ajungă în zona sub control rusesc. 'Până în prezent, sunt 30 de morţi', a confirmat Volodimir Zelenski. Poliţia ucraineană a comunicat aceleaşi date cu câteva minute mai devreme, potrivit AFP.

VEZI ȘI: Jens Stoltenberg a denunţat vineri anexarea ilegală şi ilegitimă de către Rusia a patru regiuni din Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denunţat vineri anexarea ilegală şi ilegitimă de către Rusia a patru regiuni din Ucraina şi a avertizat Moscova să nu folosească arme nucleare în acest conflict, transmite AFP.

Ucraina are dreptul să recupereze cu forţa aceste teritorii acum ocupate şi noi o vom sprijini să continue eliberarea acestor teritorii, a declarat el într-o conferinţă de presă la Bruxelles, după ce preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson.



Aceste regiuni sunt Ucraina, la fel cum Crimeea (anexată în 2014 de Moscova) este Ucraina", a spus el. Aliaţii nu vor recunoaşte niciodată aceste teritorii ca făcând parte din Rusia.



Monitorizăm îndeaproape ceea ce face Rusia (...) şi i-am transmis foarte clar Rusiei că vor exista consecinţe grave dacă armele nucleare vor fi folosite împotriva Ucrainei", a avertizat el.



Jens Stoltenberg a rămas evaziv atunci când a fost întrebat despre cererea de "aderare accelerată" a Ucrainei la NATO, anunţată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



Fiecare democraţie din Europa are dreptul de a solicita aderarea la NATO şi am spus din nou şi din nou că uşa rămâne deschisă", a spus el. Dar o decizie privind aderarea trebuie să fie aprobată "în unanimitate" de toate cele 30 de ţări membre, a spus secretarul general.



El a subliniat, de asemenea, refuzul Alianţei Atlantice de a se implica direct în conflictul dintre Ucraina şi Rusia.



De asemenea, a dat asigurări că aliaţii îşi vor apăra infrastructura strategică după sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 şi 2 în Marea Baltică, în apele internaţionale din largul insulei daneze Bornholm.



Jens Stoltenberg îl va primi sâmbătă, la sediul NATO din Bruxelles, pe premierul danez Mette Frederiksen.

