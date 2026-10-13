Ucraina, mai aproape de aderarea la UE, după ce Ungaria a renunțat la veto. Zelenski și Magyar s-ar putea întâlni la Bruxelles

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/ Peter Magyar, premierul Ungariei. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews

Ucraina face un nou pas în procesul său de aderare la Uniunea Europeană, după ce Ungaria a renunțat la dreptul de veto și a fost de acord cu deschiderea a încă două clustere de negociere, în urma promulgării legii drepturilor minorităților naționale de către Volodimir Zelenski.

Guvernele statelor membre UE au convenit să deschidă încă două clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei, după ce Ungaria și-a retras veto-ul în urma unui acord privind drepturile minorității etnice maghiare.

Posibilă întâlnire între Zelenski și Magyar, la Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul maghiar Peter Magyar s-ar putea întâlni la Bruxelles în cursul acestei săptămâni, scrie Euronews.

Consiliul UE a aprobat deschiderea a încă două clustere negociere cu Ucraina, după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul. Astfel, numărul grupurilor deschise a ajuns la patru din totalul de șase. Decizia vine în urma unui acord privind drepturile minorității etnice maghiare din Ucraina, o solicitare de lungă durată a Budapestei.

Acest progres diplomatic, împreună cu deschiderea celor două noi grupuri de negociere, ar putea pregăti terenul pentru prima întâlnire bilaterală dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Ungariei, Peter Magyar, care ar putea avea loc la Bruxelles în această săptămână. Întâlnirea ar putea marca un punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări vecine.

Diplomații ungari și ucraineni lucrează la organizarea întrevederii, care ar putea avea loc în marja summitului UE, potrivit surselor menționate anterior. Totuși, nu a fost stabilită o dată, iar întâlnirea nu a fost confirmată oficial.

Magyar a evocat și el posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski, într-un interviu acordat presei în weekendul trecut.

Ungaria a criticat legile Ucrainei privind educația și limba, adoptate în 2015 și 2017, susținând că acestea restricționează folosirea limbilor minorităților în școli. Disputa a provocat tensiuni diplomatice repetate, iar Budapesta, sub conducerea lui Viktor Orban, a blocat progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE.

După victoria electorală a lui Magyar din aprilie, noul guvern ungar a adoptat o abordare mai pragmatică, solicitând garanții concrete pentru minoritatea maghiară, dar semnalând totodată că este dispus să permită continuarea integrării europene a Ucrainei.

În iunie, Budapesta a fost de acord cu deschiderea primelor două grupuri de negociere, însă a condiționat progresele ulterioare de consolidarea protecției juridice a minorității etnice maghiare din Ucraina.

După discuțiile purtate luni, la Luxemburg, cu ministrul ungar de Externe, Anita Orban, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că cele două părți au convenit asupra următorilor pași și a salutat progresele în îndeplinirea angajamentelor bilaterale.

Schimbări în Ucraina, odată cu noua lege a minorităților

Una dintre prevederile esențiale instituie un statut juridic special pentru școlile în care peste jumătate dintre elevi sunt instruiți într-o limbă minoritară care este, de asemenea, limbă oficială a UE. Școlile care îndeplineau condițiile pentru acest statut la intrarea în vigoare a legii îl pot păstra atât timp cât cel puțin 20% dintre elevi continuă să studieze în limba respectivă.

Legea are efecte și asupra minorităților românești din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a salutat, marți, decizia lui Zelenski de a promulga legea.

Legea extinde, de asemenea, utilizarea limbilor minorităților eligibile în activitățile școlare și în comunicare și introduce garanții pentru educația în limba maternă în cazul reorganizării sau închiderii școlilor.

Elevii care studiază în limbi minoritare eligibile sau în limbi indigene vor putea solicita și traducerea întrebărilor la examenele externe, cu excepția probelor de limbă și literatură.

Un aspect esențial pentru Kiev este că limba ucraineană rămâne limba sistemului de învățământ de stat. Noile prevederi consolidează educația în limbile minorităților, fără să inverseze politica mai amplă a Ucrainei de promovare a limbii de stat.

Modificările se bazează pe reformele introduse în 2023 și extind protecția la minoritățile ale căror limbi sunt limbi oficiale ale UE. Limba rusă nu intră în sfera noilor garanții.

Următorii pași pentru Ucraina

Înainte de a se alătura UE, ţările candidate trebuie să ducă la bun sfârşit reforme pentru a integra acquis-ul comunitar, de la politica de mediu până la agricultură.

Ulterior, negocierile sunt organizate în jurul a 35 de capitole grupate în şase tematici: drepturi fundamentale, piaţa internă, competitivitate şi creştere incluzivă, mediu, agricultură şi relaţii externe.

Pentru a finaliza aderarea, este necesară o decizie unanimă a celor 27 de ţări membre.

„Ucraina este pe deplin angajată în punerea în aplicare a reformelor necesare pentru aderare şi încearcă să îndeplinească această sarcină cât mai repede posibil”, a declarat vicepremierul său, Vsevolod Chenţov, în cadrul unei conferinţe de presă la Luxemburg.

UE a declarat că negocierile cu Ucraina vor începe pe problemele legate de „piaţa internă” şi „competitivitate şi creştere incluzivă”.

„Dincolo de aceşti termeni tehnici, vor exista beneficii reale pentru ucraineni. Reformele care vor fi adoptate la capitolul pieţei interne vor facilita comerţul şi creşterea companiilor ucrainene în întreaga Europă”, a declarat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.

UE a anunţat, de asemenea, progrese în discuţiile sale cu Albania, altă ţară candidată, prin închiderea provizorie a unui capitol de negociere, potrivit Agerpres.