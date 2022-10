Trump va fi chemat să depună mărturie în cadrul unui proces în care acesta este acuzat de viol

Donald Trump va trebui să răspundă la întrebări sub jurământ săptămâna viitoare într-un proces pentru defăimare intentat de o scriitoare care susține că ar fi fost violată de către fostul președinte american la mijlocul anilor 1990.

Un judecător din New York a respins miercuri o cerere a fostului preşedinte Donald Trump de amânare a depoziţiei sale, prevăzută pentru miercurea viitoare, într-un proces pentru defăimare în care o jurnalistă îl acuză că a violat-o în anii '90, transmite Agerpres.



În această afacere, E. Jean Carroll (78 de ani), cunoscută pentru fostele sale cronici din revista Elle, l-a dat în judecată în civil pe Trump, în noiembrie 2019, la un tribunal din statul New York.



Ea l-a acuzat pe fostul lider de la Casa Albă de defăimare după ce acesta a calificat drept minciună absolută, în iunie 2019, acuzaţia femeii potrivit căreia Donald Trump a violat-o în cabina de probă a unui mare magazin din New York la jumătatea anilor '90.



Trump (76 de ani) afirmase că nu a întâlnit-o niciodată pe E. Jean Carroll şi că aceasta nu era genul său de femeie.



Plângerea a fost întârziată din cauza bătăliilor procedurale, în special pentru a afla dacă Donald Trump trebuie să fie reprezentat de Guvernul american în acest dosar, ţinând cont de faptul că în iunie 2019 Trump deţinea funcţia de preşedinte al Statelor Unite.

Echipa juridică a lui Trump a încercat diverse tactici juridice pentru a întârzia procesul și pentru a-l împiedica să fie interogat de avocații lui Carroll, dar judecătorul Kaplan a scris că este timpul să mergem mai departe, mai ales având în vedere ”vârsta înaintată” a lui Carroll, 78 de ani, și Trump, 76 de ani, și poate și a altor martori, potrivit The Guardian.

Trump revine tot mai mult la discursul care l-a consacrat: „Biden este inamicul statului'”

El (Joe Biden) este inamicul statului, a atacat Donald Trump, răspunzând atacurilor virulente ale succesorului său, care îl acuzase cu două zile în urmă că reprezintă, împreună cu republicanii MAGA (Make america great again), un extremism care ameninţă înseşi fundamentele Republicii noastre.



Discursul lui nu a fost decât ură şi furie, a spus Trump în faţa susţinătorilor săi, acuzând discursul cel mai odios, plin de ură şi divizant care a fost pronunţat vreodată de un preşedinte american.



În discursul rostit joi la Philadelphia, Biden chemase la salvarea sufletului Americii, criticându-i virulent pe cei care nu respectă Constituţia, nu cred în statul de drept, nu recunosc voinţa poporului.



Aţi putea să luaţi cei mai răi cinci preşedinţi din istoria Statelor Unite şi să-i puneţi la un loc, nu ar fi putut să facă răul pe care Joe Biden l-a făcut ţării noastre în mai puţin de doi ani, a mai acuzat Trump, denunţând inflaţia şi creşterea insecurităţii.



În prima sa apariţie publică după percheziţionarea reşedinţei sale din Florida de către FBI, Trump a mai afirmat că aceasta constituie exemplul cel mai frapant al ameninţărilor foarte reale care apasă asupra libertăţii americanilor şi unul dintre abuzurile de putere cele mai şocante din partea unei administraţii în istoria americană.



Raidul ruşinos şi descinderea în casa mea din Mar-a-Lago au fost o parodie de justiţie, a insistat fostul preşedinte, care cochetează deschis cu o nouă candidatură în 2024.



FBI a întreprins această perchiziţie în baza suspiciunilor că fostul preşedinte Trump păstrează în mod ilegal documente confidenţiale din mandatul său la Casa Albă (2017-2021).



Anchetatorii federali suspectează că, printre cele în jur de 30 de cutii confiscate, se află documente strict secrete probabil ascunse pentru a împiedica ancheta, afirmă un document al Departamentului de Justiţie.



Pe de altă parte, fostul preşedinte a contestat din nou rezultatul alegerilor din 2020, pierdute în faţa lui Joe Biden. Alegerile americane ar trebui să fie decise de poporul american. Şi nu s-a întâmplat aşa în 2020, a spus el.

