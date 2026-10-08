Trump declară „dușman” pe oricine spune „Inteligență Artificială” în loc de „Super Inteligență”

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump, care vrea să impună termenul de "Super Inteligenţă" (SI) în loc de "Inteligenţă Artificială" (AI), a declarat joi că va considera a fi un "duşman" pe oricine nu-l urmează pe această cale, fără a oferi detalii despre ce ar presupune această ameninţare, relatează AFP.

"Casa Albă consideră DUŞMAN pe oricine foloseşte termenul "inteligenţă artificială" în locul noului termen foarte bine acceptat şi mai precis de "super inteligenţă"", a scris preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Decretul lui Trump care oficializează "Super Inteligenţă" (SI)

Donald Trump a semnat săptămâna trecută un decret care oficializează termenul de "Super Inteligenţă" (SI) pentru referirile viitoare ale administraţiei sale la "Inteligenţa Artificială" (IA), termen în care el vede o conotaţie negativă.

Anterior, Trump a mai făcut referire la această schimbare de nume în discursul susţinut în septembrie în faţa Adunării Generale a ONU, unde a estimat că "sună mult mai bine" să se vorbească despre "Super Inteligenţă" (SI) în loc de "Inteligenţă Artificială" (AI).

Sectorul privat nu este obligat să folosească "Super Inteligenţă"

Această obligaţie impusă de el în SUA nu se aplică şi sectorului privat, deşi unele companii s-au conformat deja. Astfel, noul termen este acum folosit în comunicările Meta, compania lui Mark Zuckerberg. De asemenea, Elon Musk foloseşte termenul de "Super Inteligenţă" în mesajele postate pe reţeaua sa socială X.

Dezbaterea semantică are o explicaţie în primul rând politică. Preşedintele american, un susţinător al acestei noi tehnologii, încearcă să-i dea o conotaţie pozitivă în timp ce în SUA cresc preocupările legate de securitatea modelelor de IA.

Înclinația lui Trump de a schimba denumiri

Pe de altă parte, Donald Trump are o înclinaţie să schimbe denumiri consacrate. De exemplu, el a redenumit "Golful Mexic" în "Golful Americii".

De asemenea, Donlad Trump a sugerat că ar putea redenumi Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific în "Oceanul Americii".