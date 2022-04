Traian Băsescu: Nu am nici măcar un coteț de găini în străinătate. Tot ce am este în România

Marian Căpățână a făcut circ acasă la Traian Băsescu, în casa deținută de RA-APPS, scriind pe gardul locuinței ca ”Petrov” să-și plătească datoriile. Poliția a ajuns la fața locului, iar fostul președinte, acum europarlamentar PMP, spune că nu el a sesizat poliția: ”Nu am sunat nicăieri. S-au autosesizat, ce să fac mai mult? Poate să facă RA-APPS pentru că a fost vandalizat gardul care le aparține”. Cu privire la gestul lui Marian Căpățână, Traian Băsescu spune că ”e specializat în șantaj”. ”Până la urmă, povestea Bercea - Băsescu a fost tranșată de justiție” a adăugat el. ”Încearcă un șantaj public” a întărit el.

”Nu am datorii nicăieri, la nimeni”

Cu privire la decizia instanței, cum că a fost colaborator al Securității, folosind numele Petrov, Traian Băsescu spune că ”Eu, citind ceea ce am scris, îmi asum fără reținere și afirm fără reținere că nu există nici măcar un cuvânt care să ducă la ideea de poliție politică. Pe de altă parte, îmi asum că am scris lucruri adevărate, nu sunt minciuni, nu e fabulație, nu e o mistificare a adevărului.”

Pe gardul său scrie acum ”Petrov, achită-ți datoriile”, iar Traian Băsescu se laudă ca fiind ”unul dintre cei mai buni platnici”: ”Nu am datorii nicăieri, la nimeni”. El a mai spus că ”domnul Iliescu are pază și Ceaușescu (protestatarul denumit așa n.r.) face toate mizeriile acolo, e un fel de lașitate a instituțiilor statului care, pentru oameni care sunt la putere, nu-și fac treaba. Cum e posibil ca de câte ori îi vine acelui Ceaușescu să se ducă la poarta președintelui Iliescu cu coșciuge, cu tot felul? Ăsta e respectul pe care statul îl are pentru foștii președinți, îl luăm ca atare”.

”E o ofensivă pe toate planurile”

Lui Traian Băsescu i se pare și dubios că primește săptămânal amenzi: ”Numai DSP mi-a dat trei amenzi mie, ca om cu toate trei vaccinuri făcute, om care nu urcă în avion să vină în țară fără testul PCR, am primit trei amenzi de 3.000 de lei și 500 de lei pentru că n-am completat nu știu ce formular (PLF n.r.). În loc să se ocupe de calitatea asistenței medicale în România, se ocupă de amenzi. La amenzi sunt buni, la calitatea asistenței medicale n-au niciun fel de contribuție în îmbunătățirea ei”. În plus, spune că a fost reclamat de ONG-uri diferite pentru același lucru și a primit trei amenzi a câte 5.000 de lei. ”Sigur că e deranjant, e o ofensivă pe toate planurile” spune Traian Băsescu, la Realitatea Plus. ”Probabil cineva vrea să mă demoralizeze” crede el, dar spune că nu e cazul: ”Nu m-au demoralizat valuri de 16 metri care se prăvăleau pe mine”.

”Nu am proprietăți”

Despre averea sa, afirmă că ”nu am proprietăți, banii pe care i-am avut i-am băgat în titluri de stat”. ”Nu am nici măcar un coteț de găini în străinătate, tot ce am este în România. Nu am niciun leu în străinătate. Banii de la Parlamentul European, care nu sunt puțini, îi administrez prin BCR și prin Banca Transilvania. Niciun leu, niciun euro n-am investit în afara României. Tot ce am investit a fost în lei, în euro și-n dolari în titluri de stat” a declarat Traian Băsescu.

