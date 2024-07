Tot ce trebuie să știi despre Chris Martin dacă nu ești fan Coldplay

Coldplay este una dintre cele mai mari trupe din lume.

Și nu ar fi ajuns acolo dacă nu ar fi fost talentul cântărețului, pianistului și solistului Chris Martin.

Chris Martin este responsabil pentru unele dintre cele mai emblematice melodii ale anilor 2000 și nu numai.

Cu albumele ”Parachutes” (2000) și ”A Rush Of Blood To The Head” (2002), Coldplay a devenit celebră la nivel mondial, iar cu albumul ”Viva la Vida or Death and All His Friends” (2008) și-a consolidat reputația de trupă unică într-o generație.

Împreună cu trupa, Martin a câștigat în total șapte premii Grammy, nouă premii Brit și a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, devenind astfel una dintre cele mai de succes formații ale secolului.

Foto: Agerpres

Coldplay este singura trupă din istorie care a fost cap de afiș al Festivalului Glastonbury de cinci ori.

În afara muzicii, Chris Martin a fost un filantrop dedicat, lucrând la campanii precum Make Trade Fair și a fost director de creație pentru evenimentul caritabil Global Citizen Festival din 2015.

Câți ani are Chris Martin și unde s-a născut

Christopher Anthony John Martin s-a născut pe 2 martie 1977 în Exeter, Devon în Anglia. În 2024 a împlinit 47 de ani.

Tatăl lui Chris, Anthony, a fost expert contabil, iar mama sa, Alison, a fost profesoară de muzică din Zimbabwe.

În mod ciudat, Chris este o rudă foarte îndepărtată a lui Winston Churchill - mătușa sa a fost căsătorită cu ginerele lui Churchill.

Martin a studiat în cadrul unui cor la școală, unde dragostea sa pentru muzică a înflorit, apoi a studiat la Sherborne School, unde a fost coleg de internat cu Phil Harvey, care a devenit mai târziu managerul trupei Coldplay.

A obținut o diplomă de primă clasă în Studii despre Lumea Antică la University College London, unde i-a cunoscut și pe viitorii săi colegi de trupă Jonny Buckland, Guy Berryman și Will Champion.

Debutul lui Chris Martin în muzică

Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman și Will Champion și-au cunoscut viitorii colegi de trupă la universitate și au început să facă muzică împreună sub numele Big Fat Noises.

Managerul Phil Harvey le-a finanțat EP-ul de debut, ”Safety”, în 1998, care s-a vândut în doar 50 de exemplare, restul fiind împărțite familiei și prietenilor.

După ce spectacolele lor din Camden și Manchester au stârnit rumoare în industrie, DJ-ul de radio Steve Lamacq a auzit de Coldplay și i-a invitat în emisiunea sa, devenind prima trupă independentă care a participat la emisiunea ”Evening Session” de la BBC Radio 1.

Foto: Agerpres

A început o cursă a caselor de discuri pentru semnătura lor, totul înainte ca ei să-și termine studiile, iar un set foarte așteptat la Festivalul Glastonbury a contribuit la reputația lor strălucitoare.

În cele din urmă, au semnat cu Parlophone pentru albumul lor de debut din 2000, ”Parachutes”, care a fost imediat difuzat la radio datorită imnului pop-rock ”Yellow”, devenit iconic.

Cele mai importante melodii ale trupei Coldplay

- ”Fix You”

- ”Yellow”

- ”Paradise”

- ”Clocks”

- ”Trouble”

- ”Viva La Vida”

- ”In My Place”

- ”The Scientist”

- ”Adventure Of A Lifetime”

- ”Speed Of Sound”

Relațiile lui Chris Martin

Chris Martin este în prezent logodit cu actrița Dakota Johnson.

Cei doi se întâlnesc din 2017 și au anunțat la începutul anului 2024 că intenționează să se căsătorească.

Martin a fost căsătorit anterior cu actrița Gwyneth Paltrow, din 2003 până în 2016, după ce s-au cunoscut la un concert Coldplay, și au rămas prieteni și după divorț.

Paltrow este, de asemenea, prietenă apropiată cu Dakota Johnson și și-a dat binecuvântarea pentru viitoarea lor căsătorie.

După despărțirea de Paltrow, s-a zvonit că Martin s-a întâlnit și cu actrițele Jennifer Lawrence și Kate Bosworth, precum și cu cântăreața Natalie Imbruglia și cu prezentatoarea Alexa Chung.

Chris Martin are doi copii cu fosta sa soție Gwyneth Paltrow. Fiica lor Apple s-a născut în mai 2004 la Londra, iar fiul lor Moses s-a născut în aprilie 2006 la New York City.

Simon Pegg, simbol al comediei, și Jonny Buckland, colegul său din trupa Coldplay, sunt nașii celor doi copii ai lui Martin.

Foto: Agerpres

În 2002, Gwyneth Paltrow i-a povestit actriței Drew Barrymore despre modul în care relația lor a fost modelată de copiii lor după ce s-au despărțit, la care Paltrow s-a referit ca la o ”decuplare conștientă”.

„Într-un fel, relația mea cu Chris este mai bună. Am vrut cu adevărat ca ai mei copii să nu fie traumatizați, dacă era posibil. Chris și cu mine ne-am angajat să îi punem pe primul loc, iar asta este mai greu decât pare”, a spus Paltrow, conform smoothradio.

Mai multe despre cântăreț

Are o avere estimată de 160 de milioane de lire sterline.

A dezvăluit într-un interviu acordat revistei Rolling Stone că nu și-a pierdut virginitatea până la vârsta de 23 de ani.

„Au fost probleme religioase și chestii de genul ăsta”, a declarat el publicației, spunând că educația sa religioasă i-a stat adesea în cale. „De asemenea, încrederea. Am avut o perioadă dificilă cu fetele”, a mai spus Martin.

După primele certuri din trupă, Coldplay și-a rezolvat problemele declarând că oricine din trupă care consumă droguri puternice va fi dat afară, urmând exemplul formațiilor preferate ale lui Chris Martin, R.E.M. și U2.

Pentru videoclipul single-ului ”The Scientist” din 2002, Martin a învățat să cânte versurile în sens invers, deoarece videoclipul a fost redat invers pe tot parcursul înregistrării.

