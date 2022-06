Tinerii suferă de o „epidemie” a somnului deprivat. „Acesta este un apel pentru părinții de pretutindeni”

Lewis, o mamă a doi copii, a contribuit la declanșarea primei legi din SUA care impune ore sănătoase de începere a școlii pentru adolescenți - o lege care va fi pusă în aplicare în California, la sfârșitul acestei veri.

Următoarea carte a ei, „The Sleep-Deprived Teen: Why Our Teenagers Are So Tired, and How Parents and Schools Can Help Them Thrive”, va fi lansată pe 7 iunie și detaliază foarte multe aspecte pe care părinții și îngrijitorii trebuie să le știe despre adolescenți și somn.

Lewis a împărtășit de ce somnul este atât de important pentru adolescenți, cât de mult ar trebui să doarmă adolescenții și de ce au nevoie să doarmă mai mult decât adulții. Ea explică toți factorii care pot afecta negativ somnul adolescenților: tehnologia, genul, identitate sexuală și statut socioeconomic, pentru a numi câțiva.

CNN a realizat un interviu recent cu Lewis, pentru a discuta despre munca ei și pentru a afla mai multe despre cum părinții și îngrijitorii își pot determina copiii să doarmă mai mult.

De ce au nevoie adolescenții de atât de mult somn?

„La începutul pubertății, adolescenții suferă din cauza unei schimbări a ritmului circadian, iar ceasurile lor corporale se schimbă la un program mai târziu. De asemenea, acest lucru are consecințe în ceea ce privește eliberarea de melatonină, care provoacă somnul. Când copiii devin adolescenți, melatonina începe să fie eliberată mai târziu decât înainte. Asta înseamnă că adolescenții nu sunt pregătiți să adoarmă până la ora 23:00. Deoarece acest lucru nu se reglează decât mai târziu, adolescenții ajung să-și dorească să doarmă mai mult decât înainte. Deci, ei dorm mai mult.”, a răspuns Lewis.

Cât de mult ar trebui să doarmă adolescenții?

„Majoritatea adolescenților ar trebui să aibă între opt și 10 ore de somn, potrivit Fundației Naționale pentru Somn. Cantitatea de somn de care avem nevoie pe parcursul vieții noastre se schimbă, totuși. Când te uiți la copiii de până la 13 ani - deci, preadolescenti - au nevoie de nouă până la 11 ore. Intervalul recomandat pentru adulți este de șapte până la nouă ore. Există unii adolescenți și adulți pentru care mai puțin decât suma prescrisă va fi bine. Există, de asemenea, câțiva adolescenți pentru care 10 ore vor fi ceea ce au nevoie. Din păcate, mulți dintre adolescenții noștri nu acumulează nici măcar opt ore. Datele de la CDC indică faptul că în 2007, doar 31% dintre adolescenți acumulau opt ore de somn sau mai mult. Până în 2019, acest număr a scăzut la 22%. Ne aflăm într-o epidemie de privare de somn pentru adolescenți.”

„Somnul la adolescenți funcționează un tampon emoțional și oferă rezistență emoțională. Adolescenții trec printr-o fază majoră de dezvoltare a creierului, iar somnul reprezintă starea în care are loc o mare parte din această dezvoltare. În clasă, elevii care dorm nu învață. Elevii care sunt acolo și nu sunt complet treji nu învață bine. Privarea de somn limitează studenții să obțină informații, împiedică reținerea de date și împiedică capacitatea.”

„Diverse studii au indicat că, atunci când școlile trec la ore de începere mai târzii, ele văd îmbunătățiri ale ratei de prezență și de absolvire. Ca sport, somnul îmbunătățește performanța; plus corpurile adolescenților eliberează hormoni de creștere, așa că a fi bine odihnit este un avantaj competitiv. În general, adolescenții bine odihniți sunt mai fericiți și mai sănătoși și se descurcă mai bine la școală. Sunt mai rezistenti emotional. Și este mai ușor de trăit cu ei.”, a mai relatat Lewis pentru CNN.

