Emoția numită Tina Turner. Întregul showbiz american deplânge decesul reginei Rock'n Roll

"Un talent unic într-o generaţie care a schimbat muzica americană pentru totdeauna, cu o putere personală remarcabilă", a descris-o preşedintele american Joe Biden pe Tina Turner. Imediat după ce vestea morții sale a fost răspândită în rândul fanilor, în fața locuințelor vedetei americane fanii au depus flori și lumânări.

Mesaje precum „"You're simply the best" au fost afișate în fața Castelului Algonquin din Kusnacht, Zurich, Elveția. În mentalul colectiv al fanilor, Tina Turner va rămâne drept regina care s-a implicat total în muzica ei.

Tina Turner, regina care s-a implicat total în muzica ei

Agentul cântăreței a precizat că ceremoniile funerare vor avea loc în cadrul unui eveniment privat în „prezența prietenilor și apropiaților”. Alături de partenerul ei german Erwin Bach, artista s-a stabilit în Elveția încă din 1995, după care în 2013, Tina Turner s-a căsătorit cu Bach și a renunțat la cetățenia americană în favoarea celei elvețiene.

De-a lungul timpului, prestația impecabilă pe marile scene ale lumii i-a adus opt premii Grammy, care, de altfel sunt cele mai importante din industria muzcială americană. În aceste condiții președintele american Joe Biden a catalogat-o ca fiind „singura femeie care a câştigat la categoriile pop, rock şi RnB" la premiile Grammy, "o dovadă a versatilităţii, creativităţii şi popularităţii ei vaste" în rândul publicului. Pe lângă faptul că a fost un talent unic într-o generaţie care a schimbat muzica americană pentru totdeauna, puterea personală a Tinei a fost remarcabilă”, a transmis Biden.

Nu doar actualul lider de la Casa Albă a evocat puterea cântăreței, fostul președintele american Bill Clinton a reiterat parcursul pe care l-a avut îndrăgita cântăreață.

"Înainte de a fi Regina Rock'n Roll, Tina Turner a fost fiica unui fermier din Tennessee. În copilărie, ea a cântat în corul bisericii, înainte de a deveni unul dintre cei mai de succes artişti din toate timpurile. Depăşind adversitatea şi chiar abuzul, ea şi-a construit o carieră pentru posteritate şi viaţă şi o moştenire care au fost în întregime ale ei. Am iubit-o pe Tina Turner şi nu voi uita niciodată când am întâlnit-o - venise la Little Rock pentru un concert după ce a lansat Private Dancer în 1984. Ne-am întâlnit din nou când a împlinit 67 de ani, în St. Petersburg, unde ea şi Elton John au cântat pentru un eveniment caritabil, a mai spus Bill Clinton.

„Turner "a deschis calea atâtor femei în muzica rock”

Fostul preşedinte a salutat la rândul său "talentul, stilul, energia şi autenticitatea ei, un cadou nepreţuit pentru iubitorii de muzică de pretutindeni". De asemenea, și președintele elvețian Alain Berset a ținut să aducă un omagiu "Odată cu moartea Tinei Turner, lumea a pierdut un idol", a declarat preşedintele Elveţiei, Alain Berset.

Decesul reginei Rock”n Roll a generat emoție în toate domeniile de activitate, de exemplu Magic Johnson, unul dintre cei mai mari baschetbalişti din istorie, s-a declarat emoţionat de dispariţia "legendarei regine a rock-ului". Lista celor șocați de dispariția Tinei Turner este completată de Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, care a salutat memoria unei artiste "atât de talentate", dar şi "calde, amuzante şi generoase". Nici chitaristul trupei, Ronnie Wood, nu a rămas impasibil, acesta a deplâns şi el dispariţia "reginei muzicii rock şi soul"..

Cuvinte de laudă la adresa artistei recent trecută în neființă a avut și cântăreața Mariah Carey. Aceasta a subliniat faptul că:

"Termenii 'legendar', 'emblematic', 'divă' şi 'superstar' sunt adesea folosite în exces, cu toate acestea Tina Turner le întruchipează pe toate şi multe altele. Pentru mine, ea va fi întotdeauna o supravieţuitoare şi o inspiraţie pentru femeile de pretutindeni. Muzica ei va continua să inspire generaţiile care vor urma".

Gloria Gaynor, un alt „monstru al muzicii”, a amintit că Tina Turner "a deschis calea atâtor femei în (muzica) rock, indiferent că sunt de culoare sau albe".

"Cum să-ţi iei rămas bun de la o femeie care a făcut din durerea şi trauma ei o forţă şi le-a folosit ca mijloc pentru a schimba lumea?", a adăugat actriţa Angela Bassett, cea care a interpretat-o pe cântăreaţă în filmul biografic "Tina" din 1993.

"Tina Turner le-a arătat altora care trăiesc în teamă cum ar trebui să arate un viitor frumos, plin de dragoste, compasiune şi libertate", a adăugat actriţa nominalizată la Oscar, citată de Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News