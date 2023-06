'Telenovela' plecării lui Mbappe la Real Madrid. Starul francez acuză un fake news: Nu am cerut asta!

'Nu am cerut să fiu vândut sau să merg la Real Madrid. Am confirmat doar că nu vreau să activez opţiunea din contractul meu pentru un sezon suplimentar. Cu PSG nu am discutat niciodată de prelungire, dar sunt fericit să rămân la Paris în sezonul viitor', a spus căpitanul selecţionatei Franţei, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport,

Însă, ziarul francez Le Parisien spune că responsabilii clubului Paris Saint-Germain sunt mai hotărâţi ca niciodată să îl vândă în această vară pe Mbappe, astfel încât să nu riște să îl piardă gratuit peste un an, când îi expiră contractul.

Discuțiile au izbucnit luni, după ce Mbappe a transmis un email conducerii clubului francez, pentru a informa oficial cu privire la decizia sa de a nu-şi prelungi contractul. PSG și-a manifestat uimirea în urma acestei acțiuni, dar jucătorul a răspuns și a afirmat că i-a informat pe oficialii campioanei Franței încă din vara trecută că nu va-și prelungi contractul, iar acum doar și-a reconfirmat hotărârea înaintea datei limită de 15 iulie 2023, când trebuia activată clauza respectivă.

Kylian Mbappe, la un pas să se transfere la Real Madrid la care visa să joace

KylianMbappe a fost la un pas să se transfere la Real Madrid - club la care visează să joace, după cum a recunoscut în vara anului trecut, când şi-a încheiat contractul anterior cu PSG, dar oficialii parizieni au reuşit într-un final să îl convingă să semneze un nou acord, pe o durată de doi ani, până în anul 2024, cu opţiune pentru un sezon suplimentar.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a intervenit personal pentru a-l convinge pe Mbappe să rămână la PSG, după cum a dezvăluit ulterior fotbalistul.

Presa spaniolă asigură că Real Madrid şi fanii săi îl aşteaptă acum cu braţele deschise pe Mbappe, căruia i-au 'iertat' deja decizia de anul trecut de a rămâne la PSG, după lungi negocieri cu clubul spaniol. Postul de televiziune ESPN afirmă că Paris Saint-Germain ar fi dispusă să se despartă de Kylian Mbappe în schimbul sumei de 150 de milioane de euro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News