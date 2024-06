Teama care-l bântuie pe Marian Drăgulescu: "În mine se dă o adevărată luptă!"

Fostul gimnast Marian Drăgulescu încearcă să scape de frica pe care o are.

Marian Drăgulescu, marele fost gimnast, a spus "Da!" provocării Splash! Vedete la apă, fără să stea pe gânduri, dincolo pe teama pe care o are față de înălțime: "Îmi plac provocările, de fel, iar provocarea Splash! Vedete la apă a fost una pe care am îmbrățișat-o din tot sufletul, cu toate că frica mea de înălțime este reală. În mine se dă o adevărată luptă!".

Hotărât să-și depășească această teamă, Marian a fost prezent la toate antrenamentele și, la momentul săriturii, a declarat: "De la antrenament la antrenament, încep să mă acomodez, am mult mai mult curaj și deja mă simt precum peștele în apă. Am mult mai mult curaj acum, deja mă simt precum peștele în apă!”, a declarat Marian Drăgulescu, care a povestit că, pentru el, înotul nu a fost practicat într-o manieră profesionistă: "Am învățat să înot singur, la mare!".

"Ai uimit o țară întreagă de atâtea ori, sigur vei reuși"

Campionul a primit susținere din partea Academiei Marian Drăgulescu, dar și Marius Urzică i-a transmis încurajări: "Ai uimit o țară întreagă de atâtea ori, sigur vei reuși să o faci și la Splash! Vedete la apă!”, iar în platou au fost prezenți fratele și cumnata sa.

Ce săritură a executat fostul gimnast și de la ce înălțime, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai nou sezon Splash! Vedete la apă, ce va avea premiera sâmbătă, 29 iunie, de la 20:00, la Antena 1.

Răzvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii, în vreme ce Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin şi Cosmin Natanticu sunt cei care, de la masa juriului, vor nota prestațiile, dar și evoluția participanților, din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor.

Noul sezon Splash! Vedete la apă dă startul distracției începând cu 29 iunie, de la ora 20.00, în fiecare sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

